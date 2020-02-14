Глеб Самойлов на сцене "Горбушки"

10 апреля Глеб Самойлов и короли отечественной неопостготики «THE MATRIXX» отпразднуют 10-летие группы на сцене легендарной «Горбушки». Организаторы обещают грандиозное шоу, звездных гостей, оригинальную программу и все знаменитые хиты проекта.

Напомним, что история «THE MATRIXX» началась с печальной новости о распаде группы «Агата Кристи», и трое из ее участников создали группу «THE MATRIXX», которая начала завоевывать популярность треком «Никто не выжил».

В десять лет истории группы уместились гастрольные туры от Владивостока до Лос-Анджелеса, шесть студийных альбомов, девять синглов и 11 видеоклипов. Их песни можно услышать в скандальном сериале Валерии Гай Германики «Школа», а шестой студийный альбом «Здравствуй» занял первые позиции в хит-парадах новинок iTunes, Apple Music и Google Play.