28 января состоялась премьера фильма российского дизайнера Яны Недзвецкой «Убойные вести из Чухломы».

Фабула фильма проста и вечна: уехавший из Чухломы в Москву Марк возвращается через десять лет знаменитым на всю страну стилистом. Все эти годы он мечтал на белом коне появиться в своем родном городе. Всего три дня, проведенные в Чухломе, возвращают Марка в ад его детства.

Главного героя в фильме играет Марк Бенцлер — для молодого актера это первая роль в полнометражном фильме. На большом экране перед зрителями предстанет занесенный снегами Русский Север с его целомудренной красотой, жители никого не играют и ничего не изображают. Они говорят с акцентом, они живут как жили, говорят как говорили и не изображают из себя актеров, а показывают самих себя в своем городе.

Создатели подчеркивают, что фильм примечателен современным миксом нарочитой иронии, web-сериала, притчи, реалити-шоу и большого кино с элементами анимации.

Яна Недзвецкая — выпускница ВГИК, автор fashion-фильмов в непривычных для мира моды локациях. В ее роликах снимались известные актрисы — Лиза Арзамасова, Елена Ксенофонтова, Ирина Лачина, Юлия Ромашина, солисты театра «Балет Москва» Михаил и Александра Киршины, известная теле- и радиоведущая Алиса Селезнева, олимпийская чемпионка Анна Чичерова.