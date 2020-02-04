Игорь Бутман об отмене своих концертов: Отказавшись от меньшего, мы получили большее

В США проходят пикеты против выступлений саксофониста Игоря Бутмана, начавшихся 30 января. Это, можно, сказать, «вторая волна» протестов — первая проходила в канун Нового года, когда Бутман со своим оркестром традиционно гастролирует по Америке, выступая в разных клубах.

Пикетируют Бутмана эмигранты из России и Украины. Причины вполне понятны: Игорь Бутман — доверенное лицо Владимира Путина, он не раз выступал с заявлениями в поддержку его политики по Крыму и Донбассу. Ситуация усугубляется тем, что Бутман, имея американское гражданство, нарушает санкционный запрет властей США на поездки в Крым.

Игорь Бутман: На фортепиано Путин играет все лучше и лучше

(интервью «Собеседнику», ноябрь 2019 года)

Некоторые джаз-клубы под давлением активистов отменяют концерты Бутмана. Например, отменено выступление квинтета Бутмана, которое должно было состояться 12 февраля в Бостоне, и концерт 13 февраля в Энн-Арборе, в штате Мичиган.

Игорь Бутман говорит, что относится к происходящему без особого огорчения:

— Вывести меня из равновесия очень сложно. Эти люди протестуют вообще против всех артистов, которые подписали в [20]14 году документ с заявлением о том, что мы поддерживаем политику Владимира Путина, связанную с Крымом. И все мы выступали в Крыму, начиная с Гергиева. Но это считается неприемлемым по украинским законам, а так как у меня двойное гражданство — российское и американское, то и с американский стороны мои выступления в Крыму считаются оказываением услуг в обход санкций. Поэтому некоторые люди, а среди них есть и неплохие музыканты, решили попортить нам нервы, вот они и стоят возле клуба с плакатами.

Я играю в Бостоне в клубе Regattabar тоже ещё с 1987 года, но, судя по всему, какая-то джазовая жизнь в этом клубе немножко потухла, оттуда ушёл сильный менеджмент, и, если посмотреть на их расписание, там в общем-то не так уж много занятых музыкой дней. Все остальное они отдают под приватные корпоративные вечера, — говорит Бутман. — Они прислали письмо с предложением во избежание каких-то своих проблем выплатить полный гонорар и отменить концерт. Ну и что? Наш промоутер тут же позвонил и предложил нам выступить в другом зале, где уже 350 мест, тогда как в «Регате» только 200. И честно говоря, мы, отказавшись от меньшего, получили большее.

Все это очень деструктивно, потому что искусство всегда победит. А этим активистам просто делать больше нечего, кроме как с плакатами стоять. Это полный бардак и детский сад в головах, — заключает музыкант.