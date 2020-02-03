Названы пять возможных представителей России на Евровидении-2020

В список потенциальным претендентов на представление России на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году попали пять музыкальных проектов, сообщает портал Super.

Ранее композитор Игорь Крутой утверждал, что на Первом канале уже почти определились с тем, что на песенный конкурс отправится Александр Панайотов. Но на самом канале этому заявлению удивились: Крутой не имеет отношения к российскому оргкомитету конкурса, а Панайотов является лишь одним из претендентов.

По последним данным, вместе с Панайотовым в списке претендентов значатся Полина Гагарина, занявшая в 2014 году на «Евровидении» второе место, популярная певица Zivert, с которой в российскую поп-музыку вошла мода на ретро, и проект Little Big. Преимущество последних, как отмечается, в том, что их треки сегодня ротируются в том числе на европейских площадках.

Выделяется в шорт-листе возможных участников «Евровидения» от России 25-летний певец из Казахстана Димаш Кудайберген. Молодой человек обладает уникальным диапазоном голоса в шесть октав: от верхней части басового регистра до высоких нот колотурного сопрано.