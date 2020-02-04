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Ирина Отиева хочет навсегда уехать из России после скандала с Малаховым

Шоу-бизнес
16:06, 04 февраля 2020
«Жёлтая газета. Зажигай!» №04-2020

Ирина Отиева // фото: Global Look Press
Ирина Отиева // фото: Global Look Press

Ирина Отиева до сих пор не может оправиться после выхода программы Андрея Малахова «Прямой эфир». В ней телеведущий рассказал о непростом периоде, наступившем в жизни легендарной певицы. Мол, вместо выступлений на сцене она спивается и не хочет ни с кем общаться. В эфире показали и интервью с Отиевой, которая, как выяснилось, о том, что ее снимают, даже не подозревала. Ирине уже предлагают подать на Малахова в суд. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью нашему изданию.

 «Торговали мордой полтора часа бесплатно!»

– Эта передача снята вопреки всему, – говорит Ирина. – Пришли два парня – Антон и Александр – с букетом от Малахова. Я была больна, у меня температура 38,3. Ждала дочь Златку, которая должна была принести мне таблетки. Она задерживалась на работе. Поэтому я пустила их в квартиру, а они меня сняли скрытой камерой. Я потом позвонила одному из этих товарищей, когда температура спала. Спросила: «Вы что, меня снимали?» Он ответил: «Что вы, Ирина Адольфовна, мы вас так уважаем! Разве мы могли это сделать?» В результате, оказывается, сняли: больную, в ночной рубашке, без макияжа.

Кадр из программы

Но это уже не первый раз такое со стороны Малахова. Перед вашим 55-летним юбилеем была похожая история!

– Да, тогда они мне сообщили, что собираются устроить бенефис. Я согласилась на съемку, ко мне должны были приехать друзья из Америки и Германии. В результате за пару дней до эфира совершенно случайно узнала, что телевизионщики вытащили волосы с расчески моей дочери. Хотели провести ДНК-тест и узнать, кто ее отец. Я была в шоке: отменила все съемки у Малахова.

Вы Малахову сами не звонили после выхода передачи?

– Еще чего не хватало! Слишком много чести. А вот они сами звонили – четыре раза. Я их послала. Сказать, куда?

Догадываюсь. Наверное, и хорошие деньги за съемку предлагали?

– Вот что интересно – денег не предлагали. И даже в тот раз, когда снимали скрытой камерой. Хотя торговали моей мордой полтора часа. А денег не предложили.

Хотя бы сто тысяч...

– Почему сто? Я бы миллион попросила за такую отвратительную передачу. Я уже ее посмотрела. Честно говоря, была настолько расстроена! Очередной нож в спину. А у меня и так вся спина в шрамах от предательств людей. Честно говоря, от Малахова я такого не ожидала. Я с ним 25 лет работала, с первого дня его появления на экране. Можно было ко мне отнестись более нежно. Во всяком случае, я абсолютно точно не заслуживаю такого отношения к себе.

А звездные коллеги после эфира не звонили?

– Нет. Никто, кроме Джорджа Ровалса (стилист, который заступался за Отиеву во время съемок у Малахова. – Авт.). Он сказал: «Я всегда буду за тебя!» Мне еще Никас Сафронов очень понравился. Как он тонко все сказал! Его слова – просто радость моей души. Сказал так, как надо: нежно, правильно, не грубо. Мы вчера даже сделали пост ему с великой благодарностью за его тонкость, чутье и понимание. Еще хочу сделать комплимент Соседову. Он очень правильно все сказал. Говорит: «Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой, что ли?» Сергей меня понял. Я ни с кем соревноваться не хочу.

С Джорджем Ровалсом // фото: соцсети
Сергей Соседов

А может, действительно стоит спеть с Ольгой?

– Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене.

«Так меня унизить – это катастрофа!»

Что говорит ваша дочь?

– Она вообще в шоке. Златка со мной каждую минуту на проводе. Потому что я то рыдаю, то грущу. Златка – мой человек. Не просто дочь, а настоящий друг, товарищ. Она журналист, и я ею очень горжусь.

С мамой и дочкой // фото: соцсети

Говорят, что на вас уже вышли адвокаты и готовы помочь подать на Малахова в суд.

– Да, буквально сегодня поступило такое предложение. Совершенно бесплатно, чтобы за меня заступиться.

Что вы им ответили?

– Ничего. Я ни с кем воевать не хочу. Пусть это останется на совести Малахова. Я так решила этот вопрос для себя. Я хочу уехать из страны.

Да вы что?!

– Они меня доведут до такой точки, что я уеду и никогда сюда больше не вернусь. Знаете, мне вчера даже мой директор звонил, Алексей Данченко, который со мной работал 30 лет в шоубизнесе. Он сказал: «Я даже не буду смотреть эту передачу, потому что у меня будет сердечный приступ!» Представляете, до чего людей доводят! И ведь не стыдно! И это сделал Андрей Малахов, с которым я двадцать пять лет сотрудничала. Я у него торчала на «Первом канале» постоянно. Без копейки денег – у них стали только последние годы платить. А теперь я ему больше руки не подам. И вообще, на телевидении ноги моей больше не будет. Так унизить человека – это просто катастрофа для меня. Меня просто стерли в порошок!

Но зато люди вас поддерживают! Посмотрите, сколько положительных отзывов вы получили!

– Да, я завела недавно инстаграм – там только восторженные отзывы. Никто не понял, о чем эта передача. Все меня защищают. Хотят видеть. Но я ушла из большого секса и из телевидения навсегда.

Рубрика: Шоу-бизнес

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