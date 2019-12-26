На Старом Арбате состоится первый концерт в 2020 году блюзмена Левана Ломидзе и его группы BluesCousins.

Яркий и неординарный Леван Ломидзе не просто композитор и музыкант, исполняющий собственные произведения: Леван — один из самых интересных представителей современной сцены, он создал замечательный музыкальный коллектив BluesCousins и стал одним из первых официально признанных в Штатах отечественных музыкантов, дав там более сотни концертов, которые неизменно вызывали теплые чувства у зрителей. Леван — это мастер, способный превратить обычный музыкальный инструмент в волшебную палочку, а музыку — в волшебство.

Принимая участие во множестве известных блюзовых и джазовых фестивалей международного значения, Леван и его коллектив завоевали любовь зрителя, который с первой ноты начинал ощущать единение с музыкантами, настраиваться с ними на одну волну и понимать музыку до последней ноты. Виртуозная игра и неординарная музыка, способная заглядывать в души людей, были по достоинству оценены, и совсем недавно Леван Ломидзе был признан лучшим блюзовым музыкантом года. Но это событие только раззадорило музыканта, и он продолжает активно и плодотворно работать, радуя своих поклонников живыми концертами во множестве городов. Иногда их количество достигает 25 в месяц!

Леван не похож на типичного блюзмена. Это интеллигентный человек с приятными манерами, который прохладно относится к горячительным напиткам и совсем не курит. Его одежда всегда опрятна и достаточно дорога. Концерты Левана Ломидзе посещает абсолютно разная публика, в том числе и весьма солидная, что на концерте другого блюзмена представить очень сложно.

И хотя свои выступления музыкант проводит абсолютно для всех пришедших на концерт зрителей, у слушателя создается впечатление, что Леван играет исключительно для него, воздействуя на сознание человека напрямую, через мелодию и музыкальные образы, которые каждый выстраивает по-своему, отражая в игре музыканта исключительно свою собственную душу. Леван первый музыкант, который сумел превратить блюз в музыку для избранных, поставив его в один ряд с классикой и джазом — музыкой для элиты.

На новом концерте Левана Ломидзе 17 января кроме классики джазовой и блюзовой музыки обязательно прозвучат собственные вещи музыканта, и многие из них станут премьерными. А премьера — это всегда двойное удовольствие, пропустить которое никак нельзя!

Академ Джаз Клуб, 17 января