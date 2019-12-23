Космо-Мышка и Трансформеры спасут Год мыши

Одно из самых оригинальных новогодних представлений для детей, которым можно всей семьей весело встретить 2020 год, приготовил Музей восстания машин.

Само место – невероятное арт-пространство, посвященное робототехнике будущего, – располагает к ярким впечатлениям. Уже возле входа в здание на Волгоградском проспекте, напоминающее огромную летающую тарелку, посетителей встречают гигантские фигуры роботов из популярного сериала «Трансформеры». А внутри – 14 тематических залов и более 300 персонажей из самых известных современных фильмов – от Дарта Вейдера и Автоботов до Железного человека, Фредди Крюгера и Валли. Общий вес экспонатов, выполненных в натуральную величину из металла, достигает 70 тонн.

Всем, кто придет на новогоднее представление в Музей восстания машин до 8 января 2020 года, предстоит спасти праздник. Главная героиня шоу – очаровательная Космо-Мышка, перемещающаяся в межпланетном пространстве на ракете. Кстати, заряжают ракеты только дети – с помощью позитивной энергии. Маленькие «спасатели»-ассистенты Космо-Мышки по поиску украденного у Деда Мороза мешка с подарками танцуют, поют, прыгают, уворачиваются от дымовых пуль, выпускаемых суперпушкой... Представление в Музее восстания машин – одно из лучших интерактивных шоу в Москве, здесь стопроцентная вовлеченность зрителей в шоу.

Изображение борьбы добра и зла здесь тоже не традиционное: светлые и темные силы олицетворяют настоящие роботы – огромные, выше человеческого роста. Исход битвы, конечно, предсказуем – таков традиционный сценарий всех новогодних шоу. А вот незабываемые впечатления от встречи с трансформерами в преддверии Нового года и личные поздравления Деда Мороза дети могут получить только в Музее восстания машин.