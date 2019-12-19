Новогодняя ночь – 2020 в киноцентре "Октябрь" со "Вторжением"

Трепещите, фанаты Александра Петрова: уже в четвертый раз в новогоднюю ночь киноцентр «Октябрь» распахнет свои двери для киноманов. Главным событием станет показ самого ожидаемого российского релиза наступающего года — блокбастера «Вторжение». Зрителей ждет масштабный киноаттракцион с непрерывным экшеном, графикой высочайшего уровня и очень эмоциональной историей о любви, дружбе и выборе, от которого зависит судьба человечества.

Также в киноцентре «Октябрь» будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая в невероятную вселенную фильмов «Притяжение» и «Вторжение». Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут зрителей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее. Всех гостей ждёт праздничный фуршет с шампанским и подарки, перед показом в премьерном зале киноцентра «Октябрь» на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съемочной команды фильма «Вторжение».