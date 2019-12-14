Сломанные очки Джона Леннона купили на аукционе за $183 тысячи

Очки одного из основателей и участников группы The Beatles Джона Леннона проданы на аукционе Sotheby’s за $183 тысячи.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

На продажу очки выставил бывший водитель барабанщика группы The Beatles Ринго Старра Алан Херринг.

В описании лота уточняется, что одна линза отсоединилась от оправы.

Сообщается, что Леннон приобрел очки в 1966 году, когда готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». К Херрингу они попали два года спустя, когда музыкант забыл их на заднем сидении машины. Водитель предложил Леннону починить очки, однако тот попросил «не беспокоиться» и оставил их Херрингу.

Изначальная стоимость лота составляла $8 тысяч.

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