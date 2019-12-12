"Нашествие" оторвется в "Горбушке"

14–15 декабря в стенах легендарного ДК Горбунова состоится музыкальное путешествие в 20 лет назад: на сцену выйдут те, кто принял участие в первом фестивале «Нашествие».

Вечеринка приурочена ко Дню Рождения «НАШЕГО Радио», в программе «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» примут участие Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», PEP-SEE, «Запрещённые Барабанщики», «Леприконсы», TOTAL и другие.

Напомним, что за два десятка лет фестиваль «НАШЕСТВИЕ» проделал действительно впечатляющий путь: из небольшого мероприятия радиостанции превратился в огромный многодневный мультиформатный праздник, ради которого люди пересекают континенты и страны и которого ждут весь год. Первым домом для «НАШЕСТВИЯ» как раз стала легендарная «Горбушка». В конце 80-х во Дворце культуры имени Горбунова располагалась «Московская рок-лаборатория». В начале девяностых для многих музыкантов «Горбушка» стала «своей» площадкой.