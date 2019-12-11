"Творческий вечер" стендапа от вокалиста IRON MAIDEN

С туром в поддержку выхода автобиографии «Для чего эта кнопка?» на русском языке Брюс Дикинсон, вокалист легендарных британских металлистов IRON MAIDEN, выступит в Москве и Санкт-Петербурге.

Книга впервые вышла в 2017 году, и тогда Дикинсон провел в кинотеатрах по всей Великобритании несколько публичных чтений с последующими ответами на вопросы слушателей. Помалу такие «творческие вечера» стали традицией и разраслись в полномасштабное двухчасовое шоу, близкое по жанру к стендапу и даже собравшее аншлаг на эдинбургском фестивале искусств Fringe в 2018 году. Рецензенты отмечают обаяние Дикинсона как рассказчика, его эрудицию и смелый и провокационный юмор.

11 марта, ДК им. Ленсовета, Санкт-Петербург;

12 марта, Vegas City Hall, Москва