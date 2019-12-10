Два концерта "русского Паганини" в "Академ Джаз Клубе"

22 и 24 декабря на сцене Академ Джаз Клуба зрителей порадует необычайной игрой виртуоз-балалаечник, человек, перевернувший сознание зрителей и взгляды на русскую балалайку – Алексей Архиповский!

Алексей принадлежит к тем редким музыкантам, которые, идя своей собственной дорогой, тем не менее остаются верными традициям народного искусства. И это, казалось бы, немыслимое сочетание рождает уникальный стиль, подобного которому пока не нашлось во всей стране. Наравне с работой в популярных фольклорных коллективах Архиповский много внимания уделяет развитию собственных проектов, которые позволяют зрителю увидеть, насколько русская балалайка была недооценена. Музыкант показывает, какие чудеса может сделать даже такой простой инструмент в талантливых руках настоящего мастера, заставляя даже самого искушенного меломана аплодировать, плакать и смеяться.

Уже к тому моменту, когда Алексей заканчивал музыкальную школу в родном Краснодарском крае, он занимал первые места на конкурсах краевого масштаба. Талант звал вперед, и будущий лучший балалаечник мира отправился продолжать музыкальное образование в столицу, в Гнесинку. Отучившись, Архиповский работал в Смоленском народном оркестре, вместе с которым снимался в музыкальных телепередачах. Позже он записал с этим оркестром два собственных альбома, вышедших в 1989 и 1992 годах.

Музыкальная подача народных мотивов и аранжировки Алексея с самого начала выделялись глубокой продуманностью композиции и высочайшей техникой. Архиповский не вписывался ни в один из общепринятых стандартов исполнителей народной музыки, резко выделяясь на фоне всеобщего консерватизма и следования догмам. Уже к 1995 году он давал сольные концерты на территории всей страны, а еще через год начал творческое сотрудничество с Людмилой Зыкиной и академическим народным ансамблем «Россия», с которым продолжил концертную деятельность уже и за рубежом, выступая на самых престижных площадках мира.

И вот теперь этот без преувеличения уникальный человек даёт два концерта в московском «Академ Джаз Клубе» на Старом Арбате, куда придут все желающие услышать виртуозную игру русского Паганини.