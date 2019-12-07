Самым оплачиваемым музыкантом в 2019 году стала Тейлор Свифт

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов этого года. Второй раз за последние пять лет верхнюю строчку этого списка занимает поп-исполнительница Тейлор Свифт. Ее совокупный доход по всем творческим и рекламным контрактам составил 185 миллионов долларов, пишет РБК.

Следом за ней расположились Канье Уэст (150 миллионов), Эд Ширан (110 миллионов), The Eagles (100 миллионов). Замыкает пятерку самых богатых артистов Элтон Джон с доходом 84 миллиона долларов.

Совокупный доход десятка самых успешных в 2019 году составил миллиард, что на 114 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.

Еще летом лидер списка Тейлор Свифт была признана журналом Forbes самой высокооплачиваемой знаменитостью мира.

Ранее Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона, когда получила свою 24-ю по счету награду премии American Music Awards, сообщала «Газета.ru».