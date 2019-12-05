Fashion People Awards Kids 2019: Арутюнову наградили за блогерство, Абрамову – за семейные ценности

В столице прошла премия Fashion People Awards Kids 2019, где награждались талантливые дети, успевшие снискать славу в российском шоу-бизнесе. Так, специальные награды получили Артур Райнис как «Певец года», модная Nola – «Поколение Next», Алиса Ревва – «Прорыв года». Юную актрису Елену Арутюнову отметили как «Ведущую-блогера года».

Лена поделилась с Sobesednik.ru впечатлениями о мероприятии:

– Прошло все идеально, если можно так выразиться о светском мероприятии. Столько знаменитостей в одном месте! Причем все очень просто общались, дружно и весело, без всякой звездности.

Я не ожидала получить премию, поэтому была немножко в шоке! Ведь чем выше ожидания, тем больнее падать, – философски рассуждает юная артистка. – Больше всего мне запомнились глаза людей, которые слушали меня и наслаждались музыкой и атмосферой. Мне кажется, об этом мечтает каждый артист. А еще очень понравилось выступление Алсу и Микеллы, это было красиво.

Отличились в этот вечер и звездные дуэты матерей и дочерей. Жасмин и Маргарита Шор, а также Алсу и Микелла Абрамова взяли статуэтку в номинации «Семейные ценности». Борис Грачевский снова был назван «Человеком-легендой». А также приз получил Фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкой.

Гостями премии Fashion People Awards Kids 2019 стали также Слава с дочкой Александрой, Зара, Брендон Стоун, Денис Клявер, группа Cosmos Girls, Стас Пьеха, Юлия Барановская с сыном Артёмом Аршавиным и другие.