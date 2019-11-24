Джоли жалуется на судьбу матери-одиночки

Анджелина Джоли и Брэд Питт давно расстались, но весь мир продолжает следить за тем, как они выстраивают свою жизнь уже независимо друг от друга. Пока он отдыхает в компании неизвестной женщины, она пожаловалась в инстаграме на тяжелую судьбу матери, которая одна воспитывает детей.

Шестеро по лавкам

Недавно 44-летняя голливудская звезда разместила пост в инстаграме о том, что, несмотря на свою финансовую состоятельность и успех в обществе, ей тяжело быть многодетной матерью-одиночкой и самой решать все вопросы.

У Анджелины Джоли шестеро детей. Старшего ребенка Мэддокса она усыновила во время съемок фильма «За гранью» в Камбодже в 2002 году. Тогда она еще была замужем за Билли Бобом Торнтоном, с которым развелась спустя год, мужчина не принимал участия в воспитании ребенка. В 2005 году, когда уже Брэд Питт и Джоли были вместе, у них появилась полугодовалая девочка Захара из Эфиопии.

В 2006 году, после выхода комедии «Мистер и миссис Смит», у пары родился первый ребенок – дочь Шайло. А еще спустя год супруги усыновили трехлетнего мальчика из Вьетнама Пакса Тьена. В 2008 году Джоли родила двойняшек Нокса Леона и Вивьен Маршеллин. Их фотографии супруги продали за 14 миллионов долларов журналу и потратили эти деньги на благотворительность.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Им можно все

Дети Джоли не ходили в детский сад и школу. Они были на домашнем обучении, и говорят, у них есть сложности в общении со сверстниками. Брэд и Энджи с самого начала позволяли детям всё, и те выросли в мире, где нет границ и запретов. Видимо, родители считали, что так и нужно готовить детей к будущему. Тем более что свободный график родителей в перерывах между съемками позволял вести такой образ жизни. Детишки ложились спать поздно ночью и могли ближе к утру потребовать, чтобы их отвезли в пиццерию.

К услугам пары всегда была целая армия нянь, помощников, учителей, поваров, домработниц. Но, несмотря на хорошую оплату, в семье была текучка прислуги, наемные работники жаловались прессе, что справляться с детками очень тяжело. Анджелина также наняла воспитывать детей своего двоюродного брата – все-таки свой человек – и платила ему 200 тыс. долларов в месяц.

Но, несмотря на штат помощников и надежное плечо Брэда, Джоли и в браке жаловалась, что ей практически невозможно уединиться и отдохнуть даже в ванной. Когда звездных родителей всё доставало, они просто съезжали из большого дома в отель, а детей оставляли под присмотром нянь. Но, видимо, Брэду такая жизнь и такое поведение детей надоели. По слухам, именно разногласия в воспитании чад и попытка Питта поставить зарвавшегося Мэддокса на место и стали причиной ссоры в частном самолете, с которой начался развод.

Большие детки – большие бедки

Сейчас Анджелина воспитывает детей одна. Дети растут, а вместе с ними растут и проблемы. Приемные дети одно время задумывались о том, чтобы найти своих биологических родителей, и пеняли маме на ее богатство, в то время как люди в странах третьего мира живут в нищете. Еще одна проблема – поведение Шайло. С трех лет девочке нравилось одеваться и вести себя, как мальчик. В 14 она заявила, что хочет сменить пол, и сейчас она принимает гормональные препараты. Шайло выросла и возмужала. Джоли, которая не привыкла детям отказывать, не возражает дочери. Но кто знает, как будет развиваться эта история. Не обвинит ли однажды и Шайло маму в том, что она потакала ее фантазиям?

Актриса часто гуляет с детьми и привлекает к себе внимание. Нельзя не заметить, что она по-прежнему очень худа. У Джоли анорексия, она ест очень мало и нормальной еде предпочитает смузи и соки. Сейчас болезнь, видимо, вне обострения: в особенно тяжелые периоды Джоли от бессилия не может встать с кровати и целыми днями лежит. На днях папарацци сняли актрису в майке без нижнего белья. Картинка говорит о том, что Анджелина скорее всего заметно увеличила себе грудь. Слухи о романах с известными актерами и миллиардерами пока не подтверждаются. Недавно она разрешила Питту провести каникулы с детьми.

Кто еще

Шарлиз Терон

Одна воспитывает двух приемных детей – 7-летнего Джексона и 2-летнюю Августу. Роман с бывшим мужем Мадонны – скандальным актером Шоном Пенном – был кратковременным. Во время недавнего промотура комедии «Та еще парочка» Терон призналась, что была очень занята воспитанием детей, у них всего одна няня и она старается по максимуму все делать сама, поэтому времени на мужчин не хватает. 7-летнего Джексона Шарлиз воспитывает, как девочку – он об этом попросил ее сам в трехлетнем возрасте.

Екатерина Климова

С российской актрисой все непонятно: в прессе периодически появляются слухи о том, что она рассталась с молодым мужем Гелой Месхи, но представители Климовой это опровергают. Вместе ли они или Гела всего лишь сопровождает Катю на красных дорожках, непонятно. У актрисы четверо детей: старшая дочь Лиза от первого мужа Ильи Хорошилова, в браке с актером Игорем Петренко актриса родила Матвея и Корнея, четвертый ребенок – дочь Изабелла от Месхи – появилась на свет три года назад. С Хорошиловым и Петренко актриса сохранила добрые отношения, они помогают в воспитании и финансовом обеспечении детей.