Сольный концерт Петра Подгородецкого

В пятницу, 15 ноября, на сцене «Академ Джаз Клуба» Петр Подгородецкий! Многие знают, что Петр был одним из клавишников легендарной группы «Машины времени». Но это далеко не все, чем знаменит сегодня музыкант. Заслуженный артист России, кавалер Ордена Почета, музыкант и шоумен, Подгородецкий олицетворяет собой отечественный рок и джаз. А еще он всегда молодой, веселый и готов на любые музыкальные хулиганские выходки – каждый его концерт становится драйвовым праздником для зрителя, исполненным энергии и веселья.

Любовь к музыке проявилась у Подгородецкого с детства. Да это и не удивительно, ведь он рос в очень музыкальной семье: мама известная певица, бабушка пианистка – другой дороги попросту и не было. Начав с детского хора при Гнесинском училище и пройдя через музыкальную школу и «Мерзляковку», Петр начинает не просто петь, но и писать собственные песни, первые из которых родились на свет уже в то время, когда молодой музыкант проходил срочную службу в армии. И с тех пор их было написано великое множество.

Потом были концерты с «Машиной времени», «Високосным годом», сольный альбом и множество других выступлений. Но каждый концерт Петра Подгородецкого отличался, кроме виртуозной игры на клавишных, тем драйвом и напором энергии, которые запомнились и полюбились миллионам зрителей! Песня «Поворот», написанная им еще в армии, отлично характеризует ту атмосферу, которая царит на его выступлениях. 15 ноября в «Академ Джаз Клубе» на Старом Арбате на концерте Подгородецкого каждого зрителя ждёт радость, драйв и ожидание от будущего только лучшего.