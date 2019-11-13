От "клэша" до кавера: четыре раунда битвы "Ленинграда" и Noize MC

Последнее стадионное выступление группировки «Ленинград» в Москве пройдет в необычном формате: это будет настоящая музыкальная битва за честь и титул благороднейшего поэта современности. 23 ноября Сергей Шнуров и Noize MC сойдутся в поединке Red Bull SoundClash перед тысячами зрителей.

После «разогрева», во время которого артисты исполнят по три своих композиции, публику ждут четыре раунда противостояния. В первом — THE CLASH — артисты исполнят по три песни из своего репертуара в непривычном стиле, во втором под названием «перехват» у соперника будет возможность перехватить микрофон и закончить чужой хит по-своему.

В третьем раунде в игру вступают приглашенные гости — «джокеры», имена которых пока держатся в секрете. Наконец, в четвертом раунде «Ленинград» и Noize MC — каждый в своем стиле — исполнят свои версию одной и той же популярной песни.

Победителей в каждом раунде будут определять зрители: того, кто вызвал у зрителей больший отклик, выявит высокотехнологичный шумомер.

23 ноября, ЦСКА АРЕНА (ул. Автозаводская, д. 23а)