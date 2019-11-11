Ямайский исполнитель Рой Янг украсит Арбат 22 и 23 ноября

Нет в мире другой такой музыки, как джаз. В нем нет правильных нот, в нем играют не по записанным аккордам, а по движениям сердца. Джаз – это воплощенные в музыку эмоции, когда музыка плачет, смеется, грустит и радуется вместе с исполнителем и слушателем, когда она оживает и живет собственной жизнью, вырвавшись за рамки нотной бумаги. Именно так исполняет джаз Рой Янг.

Родившись в трущобах Ямайки, Рой Янг уже с детства был покорен американским ритм-н-блюзом, который и предопределил его дальнейшую судьбу. Переехав в Англию, он в 15 лет бросает учебу для того, чтобы посвятить свою жизнь музыке, и солирует сразу в двух музыкальных ансамблях. В этом же году состоялся его дебют на профессиональной сцене, который оказался достаточно успешным, чтобы не бросать любимое занятие.

С тех пор певец дал более десяти тысяч концертов. Ему рукоплескали на самых лучших концертных площадках в мире. Рой Янг выступал вместе с такими легендарными блюзменами и звездами соула, как Марвин Гэй, Пэт Риццо и многие другие. Он дарил публике прекрасное настроение на сценах огромного количества международных джазовых фестивалей. Его теплый и искренний стиль исполнения, энергетика, вихрем захватывающая весь зрительный зал с первой минуты и не отпускающая до конца, завоевали Рою всемирную любовь и известность!

Концерты Роя Янга – это уникальный шанс услышать классический соул, быть захваченным непередаваемым ощущением бешеного драйва и теплоты, на которые способен только настоящий «черный вокал». Именно такой джаз несёт в зал ураган эмоций и окутывает чувством ничем не омраченного счастья. 22 и 23 ноября у каждого жителя и гостя столицы будет возможность в живую услышать невероятный вокал Рой Янга, виртуозную, винтажную классику, которой придано современное звучание!

22–23 ноября, Москва, ул. Арбат, 38/1, стр. 1 (ст. м. «Смоленская»)