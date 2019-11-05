"Осенний алкоджаз" в "Академ Джаз Клубе"

В субботу, 16 ноября, даже в Москве можно будет оторваться по-питерски, ведь на сцене «Академ Джаз Клуба» играет огненный Билли Новик и его Billy’s Band — яркая и самобытная джаз группа, приехавшая к нам в гости из Санкт-Петербурга. И хотя та музыка, которую играют ребята, очень сильно напоминает джаз, блюз, свинг и рок, сами они не согласны с этими определениями и нередко называют своё творчество «романтический алкоджаз».

Харизматичный и яркий заводила Билли Новик, экспрессивный и обаятельный гитарист Андрей «Рыжик» Резников и талантливый саксофонист Михаил Жидких — это трио всегда готово порадовать своих зрителей душевными выступлениями с живыми и динамичными песнями, лирическими мотивами и витающей вокруг них дружеской атмосферой. Их концерты всегда несут зрителям заряд бодрости и хорошего настроения, несмотря на часто эксцентричное содержание песен.

На этот раз «Осенний алкоджаз» пришел на Старый Арбат и опутывает языками дыма от сгоревших бочек из-под бренди гостей «Академ Джаз Клуба». Вы когда-нибудь слышали, как звучит смесь городской меланхолии и ироничного юмора, тихого голоса одиночества в огромной толпе и трогательных историй с хрипотцой в голосе? Вы когда-нибудь чувствовали эту необъяснимую, парадоксальную атмосферу, которая вдохновляет зрителя на простые и понятные всем действия и погружает его в ненавязчивый мир ностальгии? Только для вас новые задушевные разговоры о жизненном, о наболевшем на очередных посиделках на кухне «Академ Джаз Клуба» со старыми друзьями. И пусть каждый унесет после концерта 16 ноября с собой что-то своё, что-то очень сокровенное и родное. Не влюбиться в это энергичное и зажигательное трио невозможно — детская искренность и беспредельное обаяние просто не оставляют слушателям другого выхода!