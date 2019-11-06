Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!

Жена Алексея Гуськова в ужасе от того, что ее считают «главной дебоширкой страны».

В неприятную ситуацию попала звезда сериалов «Идиот» и «Воровка» Лидия Вележева. Актрису высадили из самолета, который отправлялся из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив. По словам работников авиакомпании, артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно вела себя на борту. Сама Лидия возмущена этой ситуацией.

Скандал разгорелся после того, как по техническим причинам произошла замена самолета. Борт оказался неготовым к взлету. По этой причине рейс сильно задержался, пассажиры нервничали. Лидия Вележева, усевшись в свое кресло, тут же откинула его спинку назад, за что получила замечание от стюардессы. Актрису вывело из себя то, что работники авиакомпании не проявили никакого снисхождения к пассажирам, прождавшим вылет несколько часов, и с ней лично общались в грубой форме. На видео, которое просочилось в интернет, видно, как возмущенную актрису силой выпроваживают из самолета сотрудники правоохранительных органов.

– Сейчас могут написать все что угодно, – сетует 53-летняя актриса. – Говорят, что я была «в сильном алкогольном опьянении» и вела себя неадекватно. Но все было совершенно не так. Чтобы подобных ситуаций больше не было, могу дать совет всем российским авиакомпаниям установить видеорегистраторы в самолетах, как, например, на китайских авиалиниях. Теперь я понимаю многих моих коллег, которых тоже выводили из самолета, ведь это было ни за что! И потом, если вы почитаете, что означает слово «дебоширство», то поймете, что это буйное поведение с дракой. Ничего подобного с моей стороны не было! Силу применили ко мне!

Лидия Вележева утверждает, что никакого конфликта не возникло бы, если бы бортпроводница была с ней более вежлива. К тому же из-за задержки рейса нервничала не только она, но и другие пассажиры.

– Я хочу отметить, что видео, которое попало в интернет, сняли на втором борту, в который нас пересадили, – продолжает актриса. – Естественно, все люди нервничали, психовали. У каждого ведь своя жизненная ситуация. У кого-то, может быть, мама болеет, другой летит в роддом – жена рожает, третий – на судебные разбирательства. Бортпроводники должны были успокоить людей.

По словам Лидии Вележевой, она выпила лишь маленький бокал вина, правда, смешала его со снотворным.

– Анализ показал 0,43 промилле, – говорит звезда кинематографа. – У нас раньше с 0,36 промилле разрешалось водить машину. Я летела на спектакль, а я не позволяю себе выходить на сцену выпившей и никогда не играю на сцене с пьяными партнерами. Я выпила снотворное, потому что у нас был очень ранний рейс, на это, кстати, тоже сейчас никто не обращает внимания. Мы в шесть утра уже были в аэропорту. Люди были невыспавшиеся. Меня просто разозлила бортпроводница, а вышло, что поймали «главную рецидивистку страны». Кстати, этой авиакомпанией я летаю достаточно много и претензий у меня к ней нет. У меня претензии к работникам на борту. Вы же посадили 400 человек в самолет, а потом вывели из него, потому что он не мог взлететь по техническим причинам. Так чья вина, что рейс задержался?! Если вы виноваты, то уж будьте снисходительны!

«Видно, что актриса в возбужденном состоянии»

Видео скандала на борту самолета с участием Лидии Вележевой посмотрел председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Он дал свою оценку ситуации.

– На видео очень трудно определить алкогольное опьянение, но явно видно, что актриса находится в возбужденном состоянии и ей все равно до окружающих, – говорит борец за трезвость. – На самом деле любые антидепрессанты, а особенно снотворное во взаимодействии с алкоголем, дают негативный и резкий эффект. Конечно же человек чувствует себя неадекватно. Если он принял подобные вещества, ему нужно просто ложиться в кровать и находиться в полном покое. Желательно, чтобы его при этом никто не видел. Алкоголь вообще противопоказано совмещать с любыми лекарственными препаратами, даже если их назначил врач.