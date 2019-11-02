Светлана Лобода: У меня кое-что застраховано

Музыкальный фестиваль «PARUS 2019», который сейчас проходит в столице Арабских Эмиратов Дубае, в этом году собрал только мегазвезд. Открывал меропрятие Шнур, под занавес выступят Земфира и Эмир Кустурица.

Середина концертного марафона досталась Светлане Лободе, которая два часа заводила своими хитами публику на Джумейре Бич. Только видеоанонс выступления певицы за несколько часов набрал 600 тысяч просмотров. В самолете Москва — Дубай разыгрывали билеты на ее выступление. Победительницы — две подруги, летевшие в отпуск, — мечтали побывать на концерте Лободы, но не осилили цену билетов (22 тысячи рублей), поэтому своей удаче бурно радовались до конца полета.

По прилете певица рассказала журналистам, что любит Дубай и прибыла на морское побережье с мамой и двумя дочками:

— Сегодня мы много купались, много ели, учили один стих на английском с Евой. Я стараюсь каждый день минут 40 уделить спорту, но сегодня решила заменить его танцами, — рассказала Лобода о своем пребывании в Дубае представителям СМИ.

По поводу вышедшего видеоряда к хиту «Танцуй с волками», где певица снялась с опасными хищниками, Лобода призналась, что «сердце во время съемок замирало», но «работа есть работа» и экстремальные эксперименты звезды будут продолжены.

— У меня кое-что застраховано, — сказала артистка корреспондетам, но не призналась, что именно.