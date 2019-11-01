Шнур: У каждого человека есть право на вранье

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае открылся музыкальный фестиваль «PARUS 2019», на котором выступят Шнур, Земфира, Лобода, Эмир Кустурица.

В первый день на сцене зажигала группа «Ленинград». Перед концертом Сергей Шнуров успел встретиться с журналистами и рассказать немало интересного. Тем более что дубайский концерт входит в анонсированный прощальный тур музыканта.

О гастрольном графике:

— Воронеж, Нью-Йорк. Именно так, через запятую. Корпоративы, елки.

О реакции участиков на роспуск группы:

— Все счастливы, все рады. А гитару я могу брать в руки в любой момент.

О Дубае:

— Я здесь не в первый раз. Да, влажновато. Но мы же из Санкт-Петербурга, у нас тоже влажность. Жару я переношу трудно. Но собираю себя в кулак.

О компании артистов на фестивале:

— Мне они все нравятся — и Лобода, и Земфира, они все вполне себе большие артистки.

О решении распустить группу:

— А что такое «окончательно»? У каждого человека есть право на вранье. Поэтому я могу сказать — и окончательно, и что я вернусь скоро. Я могу как Алла Пугачева или Кобзон — прощаться веками. Или как Владимир Владимирович — уйти, а потом вернуться. Все что угодно может быть — какая разница, это же не влияет ни на что.

Отошение к нео-попу — таким артисткам, как Монеточка, которые без продюсеров завоевывают рынок:

— Я бы не сказал, что они завоевывают рынок. Им на рынке выделили прилавочек, они там торгуют свои рукоделиями — ну и нормально, хорошо. У них бойко идет торговля, но хозяевами рынка они не станут никогда.

О занятиях после финального концерта:

— Буду по-прежнему сочинять гадкие песенки.

Об Инстаграме:

— Вообще происходит психическая деформация с инстаграмом — ты начинаешь фотографировать сам себя очень много, очень часто, это человеку не очень свойственно. И от этого ты уделяешь много времени и внимания внешности. Мальчикам это не очень идет, девочкам — классно.

Отношение к скандалам:

— Я всегда за скандал. Если есть возможность не скандалить — обязательно скандальте. Впечатление должно складываться, что я ночей не сплю, думаю об этом. Если такое впечатление складывается — я хороший артист. Я вот люблю жену, Собчак должна любить Богомолова, но почему-то шлет поцелуйчики мне.

О жене:

— Жена ходит на концерты, но прячется от фоторепортеров. Она для моего личного пользования, вам она зачем?

Об автомобилях:

— Мой любимый автомобиль — новый. Всегда. Так, чтобы я был так называемым автодрочером — этого нет. Я не смотрю автожурналы.

О рекламе:

— 3 млн за рекламу — это было в прошлом году, сейчас пять. Буду ли я рекламировать мазь от геморроя за 6 млн? Ну, смотря какая мазь и как называется. Я же не ханжа и понимаю, что у всех у людей есть жопа, а у многих жоп есть геморрой, а где геморрой, там и мазь — все очень просто.