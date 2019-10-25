"ВКонтакте" запустит "умную" ленту для защиты от спойлеров к "Звездным войнам"

Руководство «ВКонтакте» пообещало защитить пользователей от раскрытия деталей сюжета нового эпизода «Звездных войн​​​​».

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу социальной сети, для этой цели «ВКонтакте» запустит алгоритм «умной» ленты новостей.

«Все публикации, которые могут содержать подробности сюжета, будут отмечены специальным предупреждением. Основная часть текста в таких записях будет скрыта — чтобы прочитать его, нужно нажать кнопку "Показать полностью"», — говорится в сообщении соцсети.

Напомним, ранее «ВКонтакте» уже практиковала защиту пользователей от спойлеров. Так, соцсеть вводила специальные предупреждения о возможной сюжетной информации седьмого и восьмого сезонов «Игры престолов», а также сериалов «Шерлок», «Твин Пикс» и фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Российская премьера девятого эпизода знаменитой франшизы Джорджа Лукаса, который будет называться «Звездные войны: Скайуокер. Восход», состоится 19 декабря текущего года.