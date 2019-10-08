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Евгений Петросян идет в наступление на квартиру Елены Степаненко

Шоу-бизнес
08:09, 08 октября 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №39-2019

Петросян и Степаненко // фото: Сергей Иванов
Петросян и Степаненко // фото: Сергей Иванов

Евгений Петросян готов вскрыть замки на двери квартиры, в которой живет Елена Степаненко, чтобы забрать вещи.

Кажется, дележка имущества и конфликт между бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко не закончатся никогда. Юморист пожаловался, что не может зайти в собственную квартиру в Зачатьевском переулке, чтобы забрать книги, видеозаписи и компьютер. Степаненко не пускает его туда уже больше года под разными предлогами. Петросян надеется, что Степаненко поостынет.

«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца-края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает...» – написал Петросян у себя в Instagram. 

В свой рабочий кабинет, где раньше снималась «Смехопанорама», он зайти не может. То, что сейчас зрители видят в кадре передачи, это всего лишь виртуальные декорации. Квартира, точнее апартаменты, о которых идет речь – это элитная жилплощадь в 1-м Зачатьевском переулке. Всего журналисты нашли у юмористов 6 квартир, эта – самая шикарная, находится в самом центре Москвы, в районе Хамовники, в престижном ЖК «Новая Остоженка». 

Ее Петросян предлагал оставить Степаненко при разводе и на этом разойтись миром, но одной квартиры ей оказалось мало. Юмористка претендует на большую часть имущества, но с этой квартирой тоже расставаться, похоже, не собирается. Впрочем, Евгений Ваганович и не настаивает, чтобы Елена Григорьевна ее покинула, он всего лишь хочет забрать свои вещи. 

– Квартира является собственностью Петросяна, и это не оспаривается, хотя она была приобретена уже в браке. Степаненко замки там, конечно, поменяла. Я много раз предлагал Петросяну прийти в квартиру, вызвать соответствующие службы, показать документы на квартиру и поменять замки, но он не хочет действовать таким методом, – говорит Сергей Жорин, адвокат юмориста. – Он надеялся и до сих пор надеется, что Степаненко поостынет и будет относиться к нему более уважительно, как к человеку, который для нее много сделал в этой жизни. 

Сергей Жорин

По словам адвоката, Степаненко не идет на переговоры, она каждый раз «динамила» Евгения Вагановича, переносила встречу, когда тот собирался прийти и забрать свои вещи. Бывшие супруги уже давно не общаются даже эсэмэсками. На днях Сергей Жорин отправил Степаненко сообщение, что они с его клиентом все-таки будут вынуждены пойти на крайнюю меру – вскрывать замки. 

Адвокат говорит, что переживать за Елену Григорьевну в этой ситуации не стоит: она точно не останется на улице. Во-первых, Петросян готов идти на переговоры и при ее обращении без проблем даст ей ключи от новых замков, во-вторых, у Степаненко есть другие квартиры, купленные на ее имя. 

«Неужели Степаненко думает, что будет жить вечно?»

Несмотря на эти трудности, Евгений Ваганович, по словам Жорина, держится на позитиве. Юморист активно выкладывает фото и пишет посты в Instagram. Недавно, например, хвалился своими успехами на кардиотренажерах в фитнес-зале.

Пассия Петросяна, концертный директор Татьяна Брухунова, которую называют причиной его размолвки со Степаненко, тоже по-своему радуется жизни. У нее все по-прежнему: она демонстрирует в соцсети новые фирменные шмотки, сумочки и туфли (ее страсть), ходит в театры, не отказывает себе в калорийной еде – поедает макароны и сладости.

Елена Григорьевна тоже держит марку. Она еще больше похудела, сделала новую стрижку и выглядит очень свежо для своих лет, намного лучше, чем когда выступала дуэтом с Петросяном. Все бракоразводные трудности суд переложил на плечи Петросяна. Это ему нужно будет оплатить экспертизу имущества: более 5 тысяч единиц культурных ценностей, – что обойдется ему более чем в 10 миллионов рублей. Только после оценки можно будет выходить на финальный этап дележки совместно нажитого добра на 1,5 миллиарда рублей, по оценкам СМИ.

– Вчера мы разговаривали с Петросяном, и он задает мне риторический вопрос: «Неужели Степаненко думает, что будет жить вечно? Годы идут, а ей нужно будет продать это и купить другое жилье. Это требует времени». Ей тоже невыгодно это затягивать, и она наказывает сама себя. 

Это как посмотреть. Евгений Ваганович тоже не молод, а женщины в нашей стране по статистике живут дольше мужчин. Так что стратегия Елены Григорьевны, кроме эмоций и желания наказать бывшего мужа, имеет смысл. 

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