Ирину Хакамаду признали лучшим блогером-мотиватором

Первая всероссийская премия в области блогинга «Best Blogger Awards» состоялась в Москве на площадке Arbat Hall.

Решение о том, кто же станет лучшим в своём сегменте, принимали пользователи социальных сетей. На официальном сайте премии почти три месяца шло активное открытое голосование. Тысячи людей отдавали свои голоса за наиболее достойных представителей блогосферы. В кластерах участвовали блогеры самых востребованных сегментов аудитории: путешествие, обучение, мода, спорт, материнство и бьюти.

На церемонию приехали блогеры и гости из России, Беларуси, Казахстана и Израиля — так первая всероссийская премия в области блогинга «Best Blogger Awards 2019» стала международным событием. Мероприятие действительно масштабное: более 20 номинаций, десятки участников, около 500 почетных гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса, театра и кино.

По итогам голосования интернет-пользователей определены победители в 10 номинациях. Ими стали:

«Блог о саморазвитии» — Адель Сергеенкова

«Обучающий блог» — Ольга Берек

«Лучший тревел-блогер» — Леонид Пашковский и его проект «Хочу домой»

«Инстамама» — Алия Бай, Надин Серовски (выбор редакции)

«Самый спортивный блогер» — Алексей Столяров

«Королева сторис» — Юля Когут

«Восходящая звезда» — Елена Арутюнова

«Лучший блог о моде и стиле» — Мария Пак

«За в клад в сознание – принятие себя» — Туся (#СоМнойВсёТак)

«Самый смешной блог» — Карина Лазарьянц

«Лучший бьюти-блогер» — Даша Архипова

Специальные номинации:

«Училка года» — Мария Батхан

«Коллаборация с блогером» — Анита Цой

«Клип Лета 2019» — ST

«Социально-активный блог» — Сергей Зверев

«Мотиватор Года» — Ирина Хакамада

«Продюсер-блогер» — Иосиф Пригожин

«Пример для подражания» — Лена Санжаровская

«Лучшее вайнерское видео» — Анна Боронина

Блогеров награждали Нонна Гришаева, Сергей Зверев, Галина Боб, Хабиб и другие специальные гости церемонии. На протяжении всего вечера для гостей выступали модные исполнители ST, KARTASHOW, БОРОНИНА, MBAND, ALEX & RUS. За происходящим можно было наблюдать через online-трансляцию на официальном сайте премии.