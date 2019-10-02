Ирину Хакамаду признали лучшим блогером-мотиватором

Первая всероссийская премия в области блогинга «Best Blogger Awards» состоялась в Москве на площадке Arbat Hall.
Решение о том, кто же станет лучшим в своём сегменте, принимали пользователи социальных сетей. На официальном сайте премии почти три месяца шло активное открытое голосование. Тысячи людей отдавали свои голоса за наиболее достойных представителей блогосферы. В кластерах участвовали блогеры самых востребованных сегментов аудитории: путешествие, обучение, мода, спорт, материнство и бьюти.
На церемонию приехали блогеры и гости из России, Беларуси, Казахстана и Израиля — так первая всероссийская премия в области блогинга «Best Blogger Awards 2019» стала международным событием. Мероприятие действительно масштабное: более 20 номинаций, десятки участников, около 500 почетных гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса, театра и кино.
По итогам голосования интернет-пользователей определены победители в 10 номинациях. Ими стали:
- «Блог о саморазвитии» — Адель Сергеенкова
- «Обучающий блог» — Ольга Берек
- «Лучший тревел-блогер» — Леонид Пашковский и его проект «Хочу домой»
- «Инстамама» — Алия Бай, Надин Серовски (выбор редакции)
- «Самый спортивный блогер» — Алексей Столяров
- «Королева сторис» — Юля Когут
- «Восходящая звезда» — Елена Арутюнова
- «Лучший блог о моде и стиле» — Мария Пак
- «За в клад в сознание – принятие себя» — Туся (#СоМнойВсёТак)
- «Самый смешной блог» — Карина Лазарьянц
- «Лучший бьюти-блогер» — Даша Архипова
Специальные номинации:
- «Училка года» — Мария Батхан
- «Коллаборация с блогером» — Анита Цой
- «Клип Лета 2019» — ST
- «Социально-активный блог» — Сергей Зверев
- «Мотиватор Года» — Ирина Хакамада
- «Продюсер-блогер» — Иосиф Пригожин
- «Пример для подражания» — Лена Санжаровская
- «Лучшее вайнерское видео» — Анна Боронина
Блогеров награждали Нонна Гришаева, Сергей Зверев, Галина Боб, Хабиб и другие специальные гости церемонии. На протяжении всего вечера для гостей выступали модные исполнители ST, KARTASHOW, БОРОНИНА, MBAND, ALEX & RUS. За происходящим можно было наблюдать через online-трансляцию на официальном сайте премии.