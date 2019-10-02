Интернет помог сыну Эвелины Блёданс

Премьера документального фильма «Интернет для всех» собрала звезд кино и шоу-бизнеса.

Фильм посвящен 25-летию национального домена .RU. Картина состоит из 11 новелл. Это истории «Бурановских бабушек», Валерии Адлейбы, победительницы проекта «Ты супер!», Зои Кукушкиной, бывшей воспитанницы детского дома, а ныне известной 8-летней фотомодели, 84-летней блогерши бабы Вали из Находки и многих-многих других.

– Я приветствую всех тех, кто владеет интернетом. А кто нет – идите к нам туда. У бабы Вали, например, 50.000 живых подписчиков! – агитировал Стас Садальский. – Можно заплатить сто долларов и иметь левых подписчиков, а у нас – настоящие.

– Разве смог бы Семён (сын Эвелины Блёданс, ребенок с особенностями развития. – Ред.) научить стольких детей тому, что он умеет, без интернета?! – признается Эвелина.

Певец Владимир Левкин считает интернет делом хорошим:

– Сейчас информацию, которую иногда приходилось искать годами, можно найти за секунду.

Все внимание на премьере было приковано к юной героине фильма – 8-летней Зое Кукушкиной.

– Когда мне было три года, я была в детском доме, – рассказала Зоя. – Мне сказали, что за мной придет папа. Мы с ним полетели домой на самолете. Потом я увидела маму и закричала: «Мамочка, встречай свою доченьку!»