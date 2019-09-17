Дочь Иосифа Кобзона: Если папа не ругался, мы думали, что он заболел!

Второй день фестиваля «Бархатный сезон» в Сочи был посвящен памяти Иосифа Кобзона. На территории гранд-отеля «Жемчужина», где проходит культурный форум, в честь покойного артиста высадили оливу.

Ради этой церемонии в Сочи приехали вдова Нелли, дочь Наталья и внучка Мишель.

— Без папы очень трудно нам всем, — говорит Наталья. — У нас всегда с ним были прекрасные отношения. Хотя характер у него был сильный. Если он не ругался с нами, мы переживали очень. Нам казалось, что он заболел. (Улыбается.) Все каникулы я проводила вместе с ним и мамой на гастролях. А когда начиналась школа, оставалась в Москве и очень скучала. Одноклассники и учителя знали, кто мой отец. Поэтому мне регулярно приходилось слышать: «Ты дочка Кобзона, тебе все можно!» Но я никогда не пользовалась громким именем отца. После школы поступила в университет, я по образованию политолог. Но по специальности никогда не работала. У меня четверо детей, занимаюсь их воспитанием, а еще помогаю маме сохранять память о папе.

Наталья вместе с мужем много лет жила за границей, но регулярно приезжала к родителям в Москву. Впрочем, Иосифу Давыдовичу ее приезды не слишком нравились. И на это были свои причины.

— Папа очень любил внуков и все время хотел, чтобы я больше времени проводила с ними, — говорит Наталья. — Но он очень тяжело болел, и мне хотелось быть больше с ним. Каждый раз, когда я приезжала к папе, он меня просил скорее возвращаться обратно. Переживал, что детки находятся без мамы. А я не могла найти себе места, что папке плохо! Хотя он не любил вопрос «Как ты себя чувствуешь?». Он никогда не жаловался на здоровье. Бывали случаи, когда ему было трудно дойти до сцены, но как только он выходил, никто из зрителей даже не замечал, что ему тяжело. Это не чудо, это его воля и уважение к зрителю. Он всегда пел живьем. В исключительных случаях — под фонограмму, когда просили на телевидении. Но он этого делать не умел, это было очень видно.

После смерти Иосифа Давыдовича в доме, где он жил, все осталось так, как прежде. Нелли сохранила атмосферу, которая царила при живом Кобзоне.

— Несколько вещей отца мама подарила самым близких друзьям папы, но немного совсем, — продолжает Наталья. — Основная часть хранится дома. Мама оставила все как было при папе. В ванной, в спальне, в кабинете ничего не трогали вообще.

Сам отец еще при жизни подарил ценные вещи своим детям — на память. Наталья достались уникальные часы, которые очень любил Кобзон.

— Папа знал, что уходит, — вздыхает Наталья. — Поэтому подарил мне одни из своих самых любимых часов и попросил, чтобы, когда его не станет, я сделала гравировку: «Любимой доченьке от отца». Я выполнила и теперь храню этот самый дорогой подарок папы.

Иосиф Кобзон при жизни говорил: он не исключает, что внуки пойдут по его стопам.

— Пока трудно сказать, продолжат ли они дело дедушки, — говорит дочь артиста. — Они до конца еще не созрели. Пока они только поступают в университеты, заканчивают школы. Посмотрим, что будет в будущем. Может быть, они и выйдут на сцену. Во всяком случае, голос у них есть, талант тоже. Если захотят, мы препятствовать не станем!