После "пьяного" концерта Билана в Самаре призвали изменить контракты с певцами

Самарский депутат Михаил Матвеев призвал обязать артистов возвращать деньги за «некачественные выступления».

Как передает «Интерфакс», такое заявление депутат сделал после прошедшего в Самаре Дня города, на котором выступил Дима Билан. Певец, по свидетельствам многочисленных очевидцев, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и путал слова в собственных песнях.

«Я вас всех поздравляю с прошедшим Днем города Самара. Достаточно большое количество граждан обращаются по поводу выступления Димы Билана на этом мероприятии. Судя по тому, что видно по записи, есть мнение, что он находился в сильно измененном сознании. Я не знаю, сколько денег бюджетных было заплачено за это выступление, но я хочу обратить внимание, что это уже не первый случай, когда приезжает московская звезда, не проявляя уважения к жителям Самары», — заявил Матвеев, добавив, что, по его наблюдениям, подобные выступления заезжих артистов стоят порядка 5 млн рублей.

В связи с этим депутат обратился к Минкульту с просьбой разработать «социальную норму договора» с артистом, согласно которой, последний будет обязан вернуть в бюджет деньги в случае «некачественного выступления».

Сам Дима Билан после произошедшего в Самаре опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями. В ролике певец объяснил, что давно не употреблял алкоголь и «не рассчитал». При этом Билан пообещал в ближайшее время вернуться в Самару с бесплатным качественным концертом.