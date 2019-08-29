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Дочь Варум и Агутина стала официанткой

Шоу-бизнес
15:19, 29 августа 2019

Анжелика Варум // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Анжелика Варум // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Анжелика Варум на «Новой волне» отметила юбилей. По этому случаю на знаменитой сцене New Wave Hall состоялся творческий вечер артистки, во время которого ее хиты исполняли другие знаменитости.

Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.

— Лизы сегодня не будет, — рассказала артистка. — Она приедет в Россию в декабре. У нас запланирован дуэтный концерт с Леонидом Агутиным в Москве. Дочка там выступит — исполнит несколько своих песен. Будет исполнять их в стиле рок. В отличие от нас с Леонидом, она — профессионал. Поэтому ей даже репетировать не надо.

По словам Варум, Америка стала для ее дочки родным домом, в котором ей комфортно и уютно:

— Когда Лиза уехала в Америку, ей было всего пять лет, — рассказывает Анжелика. — Ее жизнь сложилась в США — там для нее все привычно. В России для нее все интересно и ново. В качестве ознакомления ей здесь нравится. Но для жизни, чтобы переехать сюда окончательно, — думаю, нет. Ей будет непросто адаптироваться в нашей стране. Ведь там, в Америке, все совершенно по-другому!

У Лизы есть собственная рок-группа, с которой она выступает. Правда, особого дохода творчество не приносит, поэтому дочке Варум и Агутина приходится подрабатывать. Анжелика радуется: Лиза знает счет деньгам.

— Дочка учится, а летом подрабатывает в ресторане официанткой, — продолжает Анжелика. — Что в этом удивительного? Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно.

Несмотря на то, что дочь Варум и Агутина живет в США одна, звездные родители держат руку на пульсе:

— На самом деле я очень часто летаю в Америку, — говорит Анжелика. — Один раз в полтора-два месяца — точно! И мне еще приходится просить об аудиенции у дочки — она не всегда бывает свободна. У нее куча дел: репетиции, концерты, друзья, учеба. В общем, она у нас девушка занятая.

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