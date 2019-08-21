Лолита выиграла суд с ТСЖ по взысканию долга в 600 тысяч рублей

Певица Лолита Милявская по новому решению суда не станет выплачивать 600 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

В июне Басманный суд удовлетворил иск ТСЖ «Большие Каменщики» к Лолите в связи с многотысячным долгом по оплате услуг ЖКХ, писали «РИА Новости». Сама певица утверждала, что все счета ею были оплачены, а теперь товарищество просто пытается нажиться на ней. В связи с этим она подавала апелляционную жалобу на решение суда.

Милявская оспорила решение о взыскании с нее более 720 тысяч рублей, сообщает РАПСИ. Из всей суммы 609 тысяч фигурировали как долг за оплату бытовых услуг, остальные — пени и компенсация судебных издержек со стороны заявителя. 21 августа суд удовлетворил ее апелляцию и отменил предыдущее решение.

Лолита неоднократно ранее судилась с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. В 2012 году ей уже удавалось через суд отменить решение о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей.