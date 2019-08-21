Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии

Мария Шукшина отправила за матерью, пережившей сердечный приступ на отдыхе в Болгарии без медицинской помощи, подругу.

Сегодня Sobesednik.ru сообщил о том, что Лидия Федосеева-Шукшина слегла в Болгарии с сердечным приступом. По словам дочери актрисы Ольги, сейчас состояние Лидии Николаевны нормальное.

Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку:

— Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. В июне мама уже наблюдалась в клинике с подобной проблемой. Мы хорошо тогда поправили здоровье, огромное спасибо Владимиру Александровичу. Извините, фамилию доктора назвать не могу по этическим соображениям.

По-хорошему, маме сейчас лучше не передвигаться, но, как я уже говорила, в Бургасе её не могут положить в больницу из-за отсутствия полиса. Я хотела лететь в Болгарию 22-го числа, но мама уже в это время будет здесь: моя сестра Маша подключила свою подругу, некую Анну, которая срочно вылетела в Болгарию, чтобы привезти Лидию Николаевну в Москву. С трапа самолёта мы повезём маму в клинику, как велел доктор. Хорошо бы ещё Мария вышла со мной на связь — в такие моменты надо держаться вместе, маме будет приятно, — заключила Ольга.