Сын Лены Катиной останется с мамой после развода родителей

Певица Лена Катина расторгла брак со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, сообщает StarHit со ссылкой на пиар-директора исполнительницы Ивана Кудрявцева.

Отмечается, что расстались музыканты без претензий к друг другу. Среди причин называется обыкновенное угасание чувств.

В браке Лена и Сашо прожили шесть лет. В 2015 году у них родился сын, который после развода останется в России с мамой, но отец сможет видеться с ним в любое время. Предполагается, что Сашо Кузманович вернется к себе на родину в Словению, где продолжит преподавать вокал.

Еще в прошлом году в интервью Sobesednik.ru Лена Катина говорила, что в их семье все благополучно и она не верит, что «любовь длится пять лет».

В конце июля Лена Катина представила публике свой первый русскоязычный сольный альбом «Моно». Его презентация прошла на старом Арбате в формате уличного концерта.