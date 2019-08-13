"Переводы Гоблина нравятся тем, кто кино по-настоящему не любит"

Между Дмитрием Пучковым (также известным как Гоблин) и «Ростелекомом» заключён контракт на озвучивание фильмов. Пучков переведёт и озвучит для провайдера 11 фильмов, которые будут доступны только на его видеосервисах, сообщают «Ведомости».

Таким эксклюзивным озвучиванием «Ростелеком» надеется привлечь аудиторию. Какое-то количество фанатов Гоблина, конечно, подпишется на сервисы ради его голоса, но вряд ли это будет новая аудитория, как надеются представители компании, — «отвязные» переводы Пучкова были популярны лет десять назад.

Мы спросили кинокритика Юрия Гладильщикова, что он думает об этом маркетинговом ходе:

— Все теперь соревнуются в погоне за тенью «Нетфликса», который, кстати говоря, в довольно сложной сейчас ситуации. Очень многие главные студии стали пытаться конкурировать с «Нетфликсом», стали открывать свои онлайн-площадки и стали забирать у «Нетфликса» собственные фильмы. Этим самым, собственно, компании грабят того, кто все это придумал.

Сам Гоблин меня, честно говоря, совсем не интересует. И я, признаюсь, в жизни не видел ни одного фильма в переводе Гоблина. Потому что меня интересует собственно кино. Настоящее кино. Я знаю, что Пучков переводил «Властелина колец», например. Но дело-то в том, что он в конечном счёте его перевирал. Переврать можно вообще все. И я думаю, что это может нравится только тем людям, которые по-настоящему кино не любят.

Юрий Гладильщиков // стоп-кадр / ОТР

Я, когда мне позволяет знание языка, предпочитаю смотреть кино в оригинале. Но в любом случае для меня на первом месте именно кино. То есть когда человек, озвучивая, пытается выпендриваться, раззадоривать и смешить некоторое количество дурачков, то мне это, конечно, не близко. Ни я, ни многие мои друзья просто не будут смотреть таким образом переведённые фильмы. Я не буду подписываться на ресурсы с таким кино, я лучше пойду в нормальный кинотеатр, где можно посмотреть фильм в оригинале с субтитрами, которые ничего не портят, — заключает Гладильщиков.