Народный артист России Николай Тамразов объявил дату похорон Вилли Токарева

Похороны российского музыканта Вилли Токарева, скончавшегося в Москве в возрасте 84 лет, состоятся в среду, 7 августа.

Как передает агентство городских новостей «Москва», о дате похорон Токарева журналистам рассказал близкий друг покойного певца, народный артист России Николай Тамразов.

«Похороны состоятся в среду, 7 августа», — рассказал он, добавив, что место и время гражданской панихиды будут известны позднее.

Напомним, о смерти российского музыканта Вилли Токарева на 85-м году жизни стало известно в воскресенье, 5 августа. СМИ сообщали, что Токарев долгое время боролся с онкологическим заболеванием и последний месяц находился в одной из столичных клиник.