Фестиваль уличного кино

С 12 июня по 1 октября по всей России пройдет самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире.

Больше миллиона зрителей соберутся на открытых площадках, крышах, улицах, набережных и площадях своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы – и проголосовать за своего фаворита светом фонарика или мобильного телефона: организаторы замеряют уровень света и определяют признанного лидера.

В конце сезона результаты со всех площадок суммируются и определяется народный победитель. В октябре на церемонии закрытия фестиваля в Москве состоится награждение победителя. Автор лучшей короткометражной картины по мнению зрителей получит главный приз фестиваля – помощь в съемках своего полнометражного фильма.

Гостей фестиваля ждет оригинальная программа, составленная из фильмов, которых нет в открытом доступе.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

«Интервью», режиссер Иван Соснин

«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач

«Болванка», режиссер Никита Власов

«Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров

«Миллиард», режиссер Евгений Дудчак

«День Рождения», режиссер Наталья Берег

«Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская

«Огонь», режиссер Мария Шульгина

«Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев

«Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш

Кроме фильмов основного конкурса в рамках фестиваля будет показана насыщенная внеконкурсная программа, представленная фильмами-участниками престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Также в программе культурные и образовательные мероприятия, ярмарки, стрит-арт акции, лекции и мастер-классы, встречи с известными деятелями кино и ТВ.