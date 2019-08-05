Фестиваль уличного кино

С 12 июня по 1 октября по всей России пройдет самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире.
Больше миллиона зрителей соберутся на открытых площадках, крышах, улицах, набережных и площадях своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы – и проголосовать за своего фаворита светом фонарика или мобильного телефона: организаторы замеряют уровень света и определяют признанного лидера.
В конце сезона результаты со всех площадок суммируются и определяется народный победитель. В октябре на церемонии закрытия фестиваля в Москве состоится награждение победителя. Автор лучшей короткометражной картины по мнению зрителей получит главный приз фестиваля – помощь в съемках своего полнометражного фильма.
Гостей фестиваля ждет оригинальная программа, составленная из фильмов, которых нет в открытом доступе.
Конкурсная программа фестиваля уличного кино:
- «Интервью», режиссер Иван Соснин
- «Эвтаназия», режиссер Елена Бродач
- «Болванка», режиссер Никита Власов
- «Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров
- «Миллиард», режиссер Евгений Дудчак
- «День Рождения», режиссер Наталья Берег
- «Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская
- «Огонь», режиссер Мария Шульгина
- «Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев
- «Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш
Кроме фильмов основного конкурса в рамках фестиваля будет показана насыщенная внеконкурсная программа, представленная фильмами-участниками престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Также в программе культурные и образовательные мероприятия, ярмарки, стрит-арт акции, лекции и мастер-классы, встречи с известными деятелями кино и ТВ.