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Сергей Соседов: "Жара" Эмина Агаларова – полная деградация шоу-бизнеса!

Шоу-бизнес
15:01, 30 июля 2019

Сергей Соседов // фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Сергей Соседов // фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Завершившийся в Баку фестиваль «Жара» обещал стать самым масштабным действом в истории шоубизнеса. Но на деле главные звезды — Алла Пугачева, София Ротару, Ирина Аллегрова — форум Эмина Агаларова проигнорировали.

Музыкальный критик Сергей Соседов понимает почему: он до сих пор пребывает в ужасе.

— Фестиваль «Жара» — это полное убожество музыкальной, поэтической и любой иной мысли, — считает Сергей. — Это свидетельство полной деградации и оскудения шоу-бизнеса, а также тех людей, кто курирует и содержит его — разного рода околомузыкальных и вовсе немузыкальных криминально-мафиозных кланов, на чьи деньги, собственно, и проводится этот убогий в художественном отношении фестиваль.

Музыкальный критик в Баку не поехал, но слушал несколько вечеров подряд «Жару» в прямом эфире одной из радиостанций. Вдохновила Соседова лишь Наташа Королева, которая сорвала в Баку самые бурные овации и, пожалуй, стала главным украшением фестиваля.

— Самое лучшее, что там прозвучало, это старая песня Игоря Николаева «Жёлтые тюльпаны» в новой версии Наташи Королевой, — продолжает Сергей. — Что-то невнятно лопотала Люба Успенская. Из небытия вызволили Иру Нельсон из «Рефлекса» и Hi-Fi. Что-то вздорно прочирикала Анита Цой. Репертуар — полный отстой. При этом скучная и банальная Яна Чурикова представляла всех едва ли не как мировых звёзд.

У меня было ощущение, что фестиваль готовят, спонсируют и проводят психически нездоровые люди, — сокрушается Соседов — Как не стыдно тратить деньги на такую позорную ярмарку тщеславия, на этот парад бездарнейших опусов и исполнителей, пусть и популярных, но, увы, полностью лишённых музыкальной культуры и таланта.

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