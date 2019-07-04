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На главной мюзикловой площадке снова запоют

Шоу-бизнес
14:43, 04 июля 2019

«Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» под руководством Дмитрия Богачева — российского театрального продюссера, в чье портфолио входят такие известные работы, как: CHICAGO, MAMA MIA!, ZORRO, «Красавица и чудовище», «Призрак оперы» — представят в следующем сезоне мюзикл «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ».

Премьера состоится 6 октября в театре МДМ, а пока на необычной площадке — московском скалодроме — проходит последний этап масштабного кастинга. Последний отбор требует от артистов серьезной физической подготовки: во время действия им придется спускаться вниз головой по канатам с высоты более 20 метров, исполняя при этом вокальные партии.

Артисты поднимались на огромную высоту, исполняли акробатические трюки — и пели колыбельную охраннику банка в соответствии со сценарием. Эмоциональное и физическое напряжение актеров передавалось всем смотрящим. Все понимали: это высший пилотаж и это — лучшая тридцатка из 500 претендентов.

Пока следующие участники отбора готовятся к своему выступлению, специально обученные люди проверяют страховку. Обстановка напряженная, но артисты сохранили бодрость духа и согласились ответить на наши вопросы.

Юлия Ива, артистка мюзиклов, лауреат и дипломант международных вокальных конкурсов:

— Юлия, насколько тяжело было проходить кастинг? С какими трудностями Вы столкнулись?

— Очень страшно! Потому что это другой немножечко жанр, отличающийся от мюзиклов, но поскольку у меня есть уже опыт в «Шоу пошло не так», я примерно понимала, в каком контексте это будет происходить. Моя роль, Каприз — хитрюжка, обворожительная, очень сообразительная, быстро меняющая отношение ко всем мужчинам. Каприз интересна финансовая сторона, поэтому она с каждым по-своему: здесь она такая, здесь — другая. Но на самом деле ее задача — получить бриллиант, поэтому она изворачивается.

Сложность была в том, чтобы максимально быстро переключаться физически в разные состояния. Делать это нужно весело, интересно, задорно, а в рамках кастинга это все происходит нервно. Сложность еще была в том, что нас подвешивали, но, как я уже повторила, у меня был опыт с полетной системой — я высоты не боюсь, поэтому было не так сложно. У нас были задания: повисеть прямо, кувыркнуться вниз ногами, спуститься, сделать какие-то там определенные упражнения, продержаться, прокрутиться.

— Как обстоят дела с конкурентами? Были ли ссоры?

— Нет, мы не ссоримся, потому что каждый отвечает сам за себя, естественно. С кем там ссориться? Конкуренция немножко подзадоривает и, наоборот, помогает в твоем соревновании, а все равно кастинг — это соревнование. Дух борьбы помогает в первую очередь дать себе «волшебный пендель».

 

Евгений Пилюгин — актер театра им. Е. Вахтангова:

— Я играю очень порядочного человека — единственного порядочного человека в этом банке. Его зовут Лоурен, ему за шестьдесят и он до сих пор стажер, потому что он все делает по инструкции и в этих условиях ничего другого ему предложить не могут: все остальные хитрят, изворачиваются и каким-то образом достигают своих целей, нарушая все правила. Он белый клоун, человек, который очень старается, но у него не выходит. Мне это нравится, мне это интересно играть.

— После того, как Вы отыграли сцену и вышли из театра, Вы отбрасываете все мысли о персонаже и идете заниматься своими делами или роль все-таки Вас сопровождает?

— Конечно, нужно все отбрасывать и заниматься своими делами, потому что иначе дурдом.

— Есть такое поверье, что актер сначала должен прожить роль, а потом играть? Так ли это?

— Я думаю, это применимо не ко всем спектаклям, не ко всем ролям. В процессе обучения, безусловно, это необходимо связывать, чтобы это было чем-то органичным, живым, а не вымышленным. Но, например, в таких жанровых комедиях, как в фарсе — это такой яркий театр, не бытовой, — это не такая жизненная органика, как мы сейчас сидим и с вами разговариваем, это представление. О «киношных» тонкостях тут не приходится говорить. Поэтому «поверье» актуально, но для других вещей. (Улыбается.)

* * *

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