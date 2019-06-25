Вдова Караченцова рассказала, с кем будет встречать старость

Разговоры о том, что после смерти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина задумалась о новом муже, вспыхнули в актерской среде с новой силой. Неужели Людмила Андреевна действительно решила связать себя узами брака?

Сейчас Людмила Поргина отдыхает в Болгарии. Тамошние курорты Людмила Андреевна облюбовала уже давно. Сюда она ездила еще вместе с Николаем Петровичем. От местного колорита актер был в восторге. Поэтому несколько лет назад ее сын Андрей приобрел в Болгарии дом, в котором теперь отдыхает вся большая семья.

– Вернусь в Москву только в августе! – говорит Людмила Андреевна. – Сейчас нахожусь на нашей даче. Здесь мы жили еще вместе с Колей и медсестрой. Врачи говорили, что мужу вредно дышать городским воздухом, поэтому мы выбирались сюда регулярно. Меня не покидает ощущение, что Коля и сейчас находится рядом. Все время думаю о нем, гуляю и вспоминаю, как ему здесь было хорошо. Мне встречаются люди, которые говорят теплые слова. Такая поддержка не может не радовать. Да и муж меня не оставляет. Коленька все время мне снится. Перед операцией приснился, когда мне врачи собирали руку, и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо!» Вообще, он ко мне почти каждую ночь приходит во снах. Говорит: «Ничего не бойся, держись и улыбайся!» Я по этому принципу и стараюсь жить. Коля все время со мной и никуда не уходит.

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Про разговоры о новом муже Людмила Андреевна знает. Но уверяет: к действительности они никакого отношения не имеют. Заводить новые романы Поргина не хочет. И на это есть свои причины.

– Кто может сравниться с Матильдой? – задается вопросом Людмила Андреевна. – Кто может быть равным моему Коле по уму, таланту и энциклопедическим знаниям? Он был уникальным человеком, второго такого трудно найти. Кроме того, у меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая! Мне есть чем заниматься.

Людмила Андреевна уверяет, что даже гипотетически не представляет себя рядом с другим мужчиной.

– Думаю, что этого никогда не случится, – говорит Поргина. – Поймите, любовь бывает один раз в жизни. Такая сильная, от которой просто сносит крышу и которая дарит счастье. А лишь бы и как бы – нам не надо. У нас и так все есть и будет прекрасно!

Фото: Global Look Press

По словам Поргиной, сейчас все ее мысли заняты изготовлением памятника любимому мужу. Людмила Андреевна хотела изобразить на могиле Караченцова сцену из спектакля «Юнона и Авось», в которой ее знаменитый супруг читал молитву. Изначально планировалось сделать монумент из бронзы, но от этой идеи звездное семейство решило отказаться.

– Сейчас мы обратились к другому скульптору, – рассказывает Людмила Андреевна. – Хотим сделать монумент из мрамора. В ближайшее время специалисты должны нам представить проект, который бы нас устроил. Вариант из бронзы оказался очень дорогим. Хотя мне он очень понравился. Но сын решил посмотреть, как будет выглядеть памятник в мраморе. Мы пока не знаем, в какую сумму нам обойдется этот вариант. По деньгам станет понятно, когда проект будет готов. Если не потянем, придется искать спонсоров. Делать все нужно быстро, чтобы успеть поставить памятник к годовщине смерти Коли.