Звезды поздравили Максима Галкина с днем рождения

18 июня шоумену Максиму Галкину исполнилось 43 года. Самое первое поздравление артист получил от самого себя. Он опубликовал в Instagram фотографию, на которой он смотрится в зеркало и держит в руке праздничный бокал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Июн 2019 в 11:37 PDT

Чуть позже поздравительный пост разместила в соцсети и его супруга Алла Пугачева, прикрепив к нему совместный снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Июн 2019 в 10:48 PDT

«Сегодня, 18 июня, включаем радость и выключаем грусть, ибо сегодня день рождения самого солнечного, самого позитивного, самого остроумного и умного, короче кто у нас лучше всех? Конечно Максим Галкин! С днём рождения, друг! Здоровья, счастья и конечно любви в твоей очень красивой семье, любви долгой, красивой, которая есть и будет ещё много-много лет!» — таким текстом сопроводил поздравительное фото Филипп Киркоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 18 Июн 2019 в 12:19 PDT

Затем в Сети появились поздравительные Instagram-телеграммы от композитора Игоря Николаева:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 17 Июн 2019 в 9:12 PDT

«Макс, даже не представляю, как мы все жили до тебя, кажется, что ты был всегда, твой юмор, доброта, эрудиция, ирония! Ты делаешь счастливой Аллу, а заодно и всех нас! Ну а Гарик и Лиза — это ваше главное большое счастье, космические, невероятные, наши любимые прекрасные детки! Просто будь счастлив всегда! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»

От певицы Лолиты Милявской: «Алла Борисовна! С днем рождения Вашего замечательного, надежного и необыкновенного мужа!»

От Димы Билана: «С днем рождения, Максим. Всех благ мира тебе!»

От Гарика Харламова: «С днем рождения. Творческих побед, осуществления мечт, оздоровительных мачт. Ура!»

От Полины Гагариной: «Максим, с днем рождения. Всю вашу чудесную семью с праздником. Будьте всегда здоровы».

В комментариях к этим поздравлениям присоединилась и целая армия поклонников.