Звезды поздравили Максима Галкина с днем рождения

18 июня шоумену Максиму Галкину исполнилось 43 года. Самое первое поздравление артист получил от самого себя. Он опубликовал в Instagram фотографию, на которой он смотрится в зеркало и держит в руке праздничный бокал.
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Чуть позже поздравительный пост разместила в соцсети и его супруга Алла Пугачева, прикрепив к нему совместный снимок.
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«Сегодня, 18 июня, включаем радость и выключаем грусть, ибо сегодня день рождения самого солнечного, самого позитивного, самого остроумного и умного, короче кто у нас лучше всех? Конечно Максим Галкин! С днём рождения, друг! Здоровья, счастья и конечно любви в твоей очень красивой семье, любви долгой, красивой, которая есть и будет ещё много-много лет!» — таким текстом сопроводил поздравительное фото Филипп Киркоров.
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Затем в Сети появились поздравительные Instagram-телеграммы от композитора Игоря Николаева:
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«Макс, даже не представляю, как мы все жили до тебя, кажется, что ты был всегда, твой юмор, доброта, эрудиция, ирония! Ты делаешь счастливой Аллу, а заодно и всех нас! Ну а Гарик и Лиза — это ваше главное большое счастье, космические, невероятные, наши любимые прекрасные детки! Просто будь счастлив всегда! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»
От певицы Лолиты Милявской: «Алла Борисовна! С днем рождения Вашего замечательного, надежного и необыкновенного мужа!»
От Димы Билана: «С днем рождения, Максим. Всех благ мира тебе!»
От Гарика Харламова: «С днем рождения. Творческих побед, осуществления мечт, оздоровительных мачт. Ура!»
От Полины Гагариной: «Максим, с днем рождения. Всю вашу чудесную семью с праздником. Будьте всегда здоровы».
В комментариях к этим поздравлениям присоединилась и целая армия поклонников.