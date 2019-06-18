Завещание Бари Алибасова украли после съемок "Пусть говорят"

За жизнь Бари Алибасова продолжают бороться лучшие врачи. Скандально известный продюсер, выпив средство для очистки труб, до сих пор находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Медики не устают повторять: угроза для жизни Алибасова до сих пор существует. Между тем родственники уже начали борьбу за его богатое наследство.

Новый пиарщик Бари Вадим Горожанкин уже заявил, что в реанимацию Бари потребовал вызвать нотариуса. Алибасов хочет изменить завещание, которое написал несколько лет назад. Теперь продюсер планирует завещать часть своего имущества Лидии Федосеевой-Шукшиной. Бари переживает, что в случае его смерти актриса может остаться на улице.

А вот о нашем журналисте Алибасов, похоже, забыл. Хотя еще совсем недавно он обещал ему выделить одну из комнат в своей роскошной квартире в центре Москвы.

– Жилье Бари мне завещал несколько лет назад, – рассказывает Денис. – Тогда он активно занимался восстановлением квартиры, которая у него сгорела после пожара. Алибасов так и сказал: «Комната будет твоей!» Я поначалу отказался, но Бари заявил: «Пойми, что скромность – главный враг человека!» Завещание он написал на салфетке. «Я буду, как Врубель», – пояснил Алибасов.

Свою историю о наследстве Денис рассказал на съемках шоу «Пусть говорят», продемонстрировав в качестве доказательства салфетку. Однако вскоре он ее лишился. «Документ» кто-то выкрал, видимо, испугавшись нового наследника.

– Я положил его в сумку и поехал домой, – продолжает Денис. – Но дома документа уже не обнаружил. Его кто-то выкрал. Хорошо, что телевидение зафиксировало факт «наследования».

В новом завещании Бари имени Дениса не оказалось. Не упоминается там и певица Азиза, которая была очень дружна с продюсером. Напомним, буквально совсем недавно именно победительнице шоу «Точь-в-точь» Алибасов завещал его похоронить.

Денис уверяет: если бы он получил ту самую обещанную Бари комнату на Арбате, то он организовал бы в ней музей, посвященный творческой деятельности Бари Каримовича. Ведь именно Алибасов помог в продвижении не только группе «На-На», но и многим другим отечественным знаменитостям.

Политов приструнил Лену Ленину

Владимир Политов в ужасе от слухов, которые распускают после госпитализации Бари его друзья. Одна из воздыхательниц продюсера Лена Ленина на днях заявила, что в группе «На-На» начался серьезный конфликт. Мол, Политов и Жеребкин рассорились окончательно. Но Политов уверяет, что к действительности это никакого отношения не имеет.

– Не читайте ересь в массовом порядке, – говорит певец. – Хочу сказать всем, кто пытается пропиарить себя на этом несчастье: «Ребята, отвалите, пожалуйста! Делайте пиар, если уж вам неймется, на несчастьях своих близких, а наших не трогайте!»

Политов рассказал, что собирается отправиться на рыбалку. Певец уверяет, что Бари попросил его сварить уху. Владимир уверен, что после этого продюсер пойдет на поправку.

«Оптимистичных прогнозов нет!»

Сейчас родственники активно думают над реабилитацией Бари Алибасова. От услуг европейских клиник сын Алибасова Бари-младший отказался. Судя по всему, реабилитацию продюсер будет проходить в Казахстане – там ему обещают предоставить роскошный номер в реабилитационном центре с видом на горы. Все расходы пообещал взять на себя высокопоставленный друг Бари. Впрочем, медики до сих пор не могут дать точного ответа на вопрос: сможет ли продюсер вернуться к привычной жизни.

– Пока никаких оптимистичных прогнозов дать не можем, – говорят врачи. – Состояние Бари Каримовича продолжает оцениваться как тяжелое.

Напомним, что у Алибасова медики диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.