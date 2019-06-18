Отца Жанны Фриске спасают врачи

Четыре года прошло со дня смерти певицы Жанны Фриске. Ее родители до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что дочки больше нет. После смерти Жанны их жизнь изменилась кардинально.

Жанна Фриске // фото: Сергей Иванов

В последнее время стали все больше давать о себе знать разные болячки. За последние несколько месяцев Владимир Борисович несколько раз лежал в больнице. Его мучают страшные боли в сердце, но найти причину недомогания медики не могут до сих пор.

– Сейчас нужно ехать в другой центр медицины, – говорит Фриске. – Там необходимо сделать стресс-ЭКГ. Мне уже дали направление, потому что в нашей больнице нет подходящей аппаратуры. А нужно посмотреть маленькие сосуды. Врачи не могут понять причину болей в сердце. Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, но все активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стресс дали о себе знать.

По словам Фриске, стресс-ЭКГ – последняя надежда понять, что происходит в его организме. Потому как другие обследования никаких серьезных отклонений не выявили.

– Я дважды лежал в больнице по три недели, – продолжает Владимир Борисович. – Мне даже ставили в вену специальный катетер, но так и не определили, от чего именно возникает боль. Пока я пью каждый день таблетки. Утром двадцать штук и вечером пятнадцать. Жена моя тоже стала сдавать. Выдержать такое испытание очень непросто!

Очередную годовщину смерти Жанны Фриске родители провели на кладбище. Их радует, что поклонники певицу не забывают: приносят цветы и мягкие игрушки.

Фото: Лолита Пурцеладзе

– Жанну любят и помнят до сих пор, потому что она была искренней и настоящей, – вздыхает отец. – На съемках программы Андрея Малахова, где мы побывали на днях, об этом тоже говорили. Кстати, и мне, и жене очень понравилась передача: она получилась доброй. Плюс ко всему мы увидели всех девочек, которые с Жанной начинали. Я их помню еще детишками, а сейчас они уже все мамами стали.

По словам Владимира Фриске, Малахов на него подействовал удивительным образом. До этих съемок его постоянно мучила бессонница. А после эфира отец Жанны наконец-то смог выспаться.

– Это правда: я спал хорошо! – говорит Владимир Борисович. – Обычно ночью каждый раз просыпаюсь: то голова болит, то сердце. А в ту ночь спал как ребенок. На программе у Малахова аура была хорошая – мы не чувствовали подвоха. На другие каналы обычно приходишь, и тебя начинают на эмоции выводить, а потом все перевернут в нужную им сторону. Здесь такого не было.

Кадр: канал «Россия 1»

О звездной дочери Владимир Фриске вспоминает ежедневно. А по ночам Жанна приходит к нему в снах.

– Раньше она мне снилась почти каждую ночь, – вспоминает мужчина. – Мы с ней все время вместе где-то гуляли, как с живой. Сейчас дочь снится так, что я понимаю, что она умерла. Один раз я у нее даже спросил: «Ты, наверное, ожила?» Жанна лишь улыбнулась в ответ. Снилось, что мы с ней в Одессе, в Майами, но при этом Жанна находится несколько в отдалении и потом уходит. Из нашей семьи она только мне одному снится. Жене и младшей дочери Наташе в снах не приходит.

Фриске считает, что Жанна все время снится ему не случайно. По его словам, дочь дает ему какой-то знак. Но пока он не понимает, какой именно.

– Мне кажется, что Жанна мне что-то хочет сказать, – уверен Владимир Борисович. – Может быть, о том, что у Платошки все будет хорошо, что мы начнем общаться. В общем, я чувствую, что в ближайшее время должно что-то произойти хорошее. Я в это верю!