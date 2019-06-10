Кристина Орбакайте вернулась к роли Екатерины II в "Гардемаринах"

Недавно режиссер Светлана Дружинина отсняла некоторую часть своей новой ленты о приключениях гардемаринов. На съемках в Крыму из актёров были задействованы Михаил Боярский, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Чёрный, Анастасия Макеева, а также дебютанты Ника Здорик и Андрей Лаптев.
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Сейчас режиссер перевезла съемочную группу под Петербург. Эпизоды фильма про Екатерину II снимаются в Царском Селе и Петергофе. Дружинина и артисты охотно делятся фотографиями с места событий.
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«Мы вместе с нашими героями выросли, многое прошли, стали сильнее. Как удивительно вернуться в прошлое, но при этом жить их будущим!» — написала в Instagram актриса Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины II.
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В начале сериала она же играла молодую Екатерину — принцессу Фике.