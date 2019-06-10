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Кристина Орбакайте вернулась к роли Екатерины II в "Гардемаринах"

Шоу-бизнес
16:42, 10 июня 2019
sobesednik.ru

Global Look Press
Global Look Press

Недавно режиссер Светлана Дружинина отсняла некоторую часть своей новой ленты о приключениях гардемаринов. На съемках в Крыму из актёров были задействованы Михаил Боярский, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Чёрный, Анастасия Макеева, а также дебютанты Ника Здорик и Андрей Лаптев.

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Публикация от Film Gardemariny IV (@film.gardemariny)

Сейчас режиссер перевезла съемочную группу под Петербург. Эпизоды фильма про Екатерину II снимаются в Царском Селе и Петергофе. Дружинина и артисты охотно делятся фотографиями с места событий.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

«Мы вместе с нашими героями выросли, многое прошли, стали сильнее. Как удивительно вернуться в прошлое, но при этом жить их будущим!» — написала в Instagram актриса Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины II.

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Публикация от Film Gardemariny IV (@film.gardemariny)

В начале сериала она же играла молодую Екатерину — принцессу Фике.

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// фото в материале: Сергей Панкратьев

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