Кристина Орбакайте вернулась к роли Екатерины II в "Гардемаринах"

Недавно режиссер Светлана Дружинина отсняла некоторую часть своей новой ленты о приключениях гардемаринов. На съемках в Крыму из актёров были задействованы Михаил Боярский, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Чёрный, Анастасия Макеева, а также дебютанты Ника Здорик и Андрей Лаптев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Film Gardemariny IV (@film.gardemariny) 3 Июн 2019 в 8:10 PDT

Сейчас режиссер перевезла съемочную группу под Петербург. Эпизоды фильма про Екатерину II снимаются в Царском Селе и Петергофе. Дружинина и артисты охотно делятся фотографиями с места событий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 7 Июн 2019 в 4:09 PDT

«Мы вместе с нашими героями выросли, многое прошли, стали сильнее. Как удивительно вернуться в прошлое, но при этом жить их будущим!» — написала в Instagram актриса Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины II.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Film Gardemariny IV (@film.gardemariny) 8 Июн 2019 в 10:59 PDT

В начале сериала она же играла молодую Екатерину — принцессу Фике.