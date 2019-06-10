Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем

10 июня отмечает свой день рождения актер, который получил всесоюзную славу благодаря роли Портоса в знаменитом фильме про мушкетеров. Народному артисту РФ Валентину Георгиевичу Смирнитскому исполнилось 75 лет.

Теплыми словами о коллеге поделился в Instagram Ефим Шифрин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik) 9 Июн 2019 в 10:03 PDT

«Эта цифра не имеет никакого отношения к его мальчишеской сущности. Я редко встречал знаменитостей, столь далеких от противных актерских причуд: в нем никогда не было ни пафоса, ни самолюбования, ни стремления выделиться, ни желания кого-то переиграть. Валечка, дорогой! Пусть всё ещё будет: и новые роли, и шумные премьеры, и любовь близких и друзей!» — написал артист.

Он также выразил надежду на то, что ему еще когда-нибудь повезет сыграть вместе со Смирнитским.

Шифрин пожелал юбиляру долгих-долгих лет. К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники артистов.