Татьяна Лютаева поздравила внука с первым юбилеем

Актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка России Татьяна Лютаева опубликовала в Instagram несколько фотографий своего внука. Повод для этого был серьезный: мальчику исполнилось пять лет.

«Мой любимый Федор Алексеевич, с днём рождения тебя! Первый юбилей. Будь счастлив, внук и будь здоров! Очень сильно люблю тебя», — написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) 5 Июн 2019 в 7:10 PDT

Напомним, Федор родился в браке дочери Татьяны Агнии Дитковските и Алексея Чадова. Его родители развелись в 2015 году, когда ребенку еще не исполнился год. Расставание пары никак не сказалось на совместном воспитании мальчика: все свободное время экс-супруги проводят с сыном. По словам Алексея Чадова, он надеется, что Федор тоже выберет для себя актерскую профессию.