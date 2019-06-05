Станислав Садальский разнес интервью Познера с Галкиным на Первом канале

Народный артист России Станислав Садальский всегда недолюбливал Максима Галкина. То и дело он опускает едкие подколки в его адрес в своем Instagram-блоге.

А тут на Первом канале вышло в эфир интервью Владимира Познера с Максимом Галкиным. Садальскому оно не понравилось: он опубликовал отрывок одной заметки в СМИ, в которой Познера называют «сельским корреспондентом на пенсии», а Галкина — «зарвавшейся звездой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 4 Июн 2019 в 1:36 PDT

Интервью, по мнению журналиста, получилось неинтересным: «Познер вяло задаёт дежурные вопросы раздувающемуся от самолюбования Галкину».

«Жаль, конечно, но лучше горькая правда», — прокомментировал пост с цитатой из прессы сам Садальский. «Вы каждый день будете о нем писать? Явно что-то не поделили... Что ни пост, так Галкин. Вы без этого уснуть, наверное, не можете», — ответил одним из поклонников артиста в комментариях.