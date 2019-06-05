Певица Елка напугала поклонников свежей фотосессией

Певица Елка никогда не боялась пробовать новые, нетипичные для себя образы. И вот очередной эксперимент. Результатом она поделилась с поклонниками в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 4 Июн 2019 в 8:26 PDT

«Вот ведь правда, никогда не знаешь, куда тебя приведет то или иное приключение. Вот случилась волшебная фотосессия с молодым фотографом Игорем Клепневым, работами которого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хоть какая-нибудь точка соприкосновения. И вот. Представляете? Я нет», — написала артистка в Instagram.

Немногим подписчикам понравилась новая фотосессия звезды. Некоторых она откровенно напугала: «Я думала, Елка для меня одна из немногих интеллектуалов на сцене. Но погоня за модными образами косит всех», «В таком бы образе на главную роль в фильм о русалках», «Мерлин Мэнсон — женская версия», «Не нужно уходить в образ Ж. Агузаровой», «Ужастик», «Она меня пугает иногда», «Что за ужас. Ёлка, скажи, что это не ты», «Восставшие из ада», «Фотки ужас, ушла, заплакала», — написали поклонники в комментариях.