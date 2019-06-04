Трехлетняя дочь Игоря Николаева занялась гольфом

Трехлетняя дочь Игоря Николаева Вероника, появившаяся на свет в браке с певицей Юлией Проскуряковой, растет активным ребенком. Она изучает языки, занимается музыкой, читает, очень любит сидеть за рулем папиного автомобиля, а недавно во время пребывания семьи в Юрмале ее записали в секцию гольфа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 3 Июн 2019 в 6:41 PDT

«Ну очень юная гольфистка! Пока не ждите от нас побед и рекордов! Нам же только три и семь. Мы только начинаем!» – сообщил подписчикам Игорь Николаев в Instagram-блоге.

«Ну уж очень деловая гольфистка-лапочка», «Молодец ребёнок! Самое главное — есть желание заниматься», «Удачи и успехов маленькой принцессе во всех её начинаниях!», «Папина доченька! Папино счастье! Успехов Нике», — ответили композитору комментаторы.

Напомним, у Николаева есть еще старшая дочь Юлия от первого брака музыканта с одноклассницей Еленой Кудряшовой. Сейчас ей 41 год, она живет в США и работает врачом.