Надежда Грановская показала красавца сына-выпускника

Актриса, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер, бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» Надежда Грановская посвятила старшему наследнику Игорю трогательный пост.

Для подписчиков Instagram Надежда опубликовала две фотографии сына — в детстве и сейчас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 31 Май 2019 в 10:45 PDT

«Любовь моя! Моя гордость! Мой родной! Сегодня ты выпускник. И несмотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, несмотря на то, что мне так сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни... Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни, непременно любить свою жизнь и не терять ощущения счастья, несмотря на преграды на твоём пути... Я буду всегда рядом, даже если однажды окажусь "недосягаемой". Люблю тебя всем сердцем, всей душой», — написала певица в своем микроблоге.

Поклонники подивились тому, как быстро летит время, и оценили внешность парня, назвав его красавцем-принцем.