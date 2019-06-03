"Ленинград-2019"

Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград» финальным туром по крупнейшим стадионам в девяти городах России.

О причинах такого решения Шнур говорит просто: «Ничего не случилось. Путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем "стадионы", а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил».

Ожидается, что общая численность зрителей, которые посетят всероссийский «праздник непослушания», достигнет полумиллиона человек.

4 июня — «Калининград»

14 июня — «Открытие Арена» (Москва)

20 июня — «Стадион Нижний Новгород»

25 июня — «Татнефть Арена» (Казань)

30 июня — «Самара Арена»

6 июля — «Екатеринбург Арена»

6 сентября — «Волгоград Арена»

13 сентября — «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

Завершится тур 12 октября на родине Ленинграда — в Санкт-Петербурге — на «Газпром Арене».