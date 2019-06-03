Татьяна Навка поймала восьмикилограммового осетра

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не может проводить выходные без дела. Поэтому в это воскресенье она отправилась на рыбалку, о чем и рассказала своим подписчиками в Instagram.

В первом посте фигуристка опубликовала фото, где она стоит с удочкой у водоема, сообщив: «Изначально это начиналось так…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 1 Июн 2019 в 9:39 PDT

На снимке в следующем посте Татьяна продемонстрировала свой улов — огромного осетра. «И вот что получилось, 8 кг», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 1 Июн 2019 в 12:53 PDT

Не все поклонники спортсменки поверили, что она могла самостоятельно вытащить такую большую рыбину. А некоторые забеспокоились, что Навка занимается браконьерством. Так что свой третий пост Татьяна посвятила вопросу защиты природы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 2 Июн 2019 в 2:32 PDT

«Дорогие мои подписчики, особенно те замечательные люди, которые беспокоятся за нашу природу и рыбный мир, смело уверяю вас, что ни одна краснокнижная рыба не пострадала! Это не природный водоем, а искусственно созданный, где рыба специально выращивается, когда её становится слишком много, часть вылавливается. По всей России сейчас таких мест достаточно много, а рыбалка, на мой взгляд, один из самых популярных видов отдыха, к тому же очень успокаивает!» — сообщила она.