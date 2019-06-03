Татьяна Навка поймала восьмикилограммового осетра

В центре внимания
Фото: Matthias Graben / Global Look Press
Грозит ли России превращение в мировую ядерную помойку?
Леонид Радзиховский: Сурков может оказаться в роли стрелочника
Лето на даче показаний. Как садоводов судят по "наркотическим" статьям

Новости дня

03 июня, понедельник

[13:08]В 50 регионах РФ не выполнили "майские указы" по повышению зарплат медикам
[12:46]РКН обязал сервис для знакомств Tinder раскрывать переписки пользователей
[12:45]Бывшие детдомовцы устроили голодовку в Хабаровске из-за невыданного жилья
[12:07]"Потенциально опасной" назвали погоду в Москве 3 июня из-за риска пожаров
[11:58]В России болезни трудовых мигрантов занесут в базу
[11:09]Полиция и "скорая" работают на месте падения мужчины из автобуса в Зеленограде
[11:06]Рубль и цена на нефть падают на фоне торговой войны США и Мексики
[10:36]115 взрослых и ребенок оказались среди пострадавших в Дзержинске к 3 июня
[10:15]Работника мэрии Южно-Сахалинска увезли на "скорой" после трех ударов топором
[09:41]Каждый пятый россиянин сообщил о снижении своих доходов по итогам 2018 года
[08:52]В ТиНАО ищут воров, ограбивших супругов на 551 тысячу, угрожая им топором
[08:30]Около 100 детей и взрослых посетили "китовую тюрьму" с экскурсией
[07:54]Boeing предписали устранить брак предкрылков у 179 самолетов 737 MAX
[07:23]Отсутствие осадков и +23 градуса пообещали москвичам 3 июня

02 июня, воскресенье

[15:38]Трое детей и 12 взрослых пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на Дону
[15:28]В Забайкалье разыскивают автора очередного оскорбительного граффити о Путине
[15:16]Возвращение аномальной жары в Москву на следующей неделе предсказали синоптики
[14:03]В Свердловской области мальчик выкинул из окна кран и убил 8-летнюю соседку
[14:00]ФСИН собирает материалы для проверки видео с "банкетом зеков" на Орловщине
[13:53]В ОКР надеются на поддержку МОК в свете допинг-скандала с Данилой Лысенко
[13:44]Загоревшийся на ВДНХ павильон "Рыболовство" покинули рабочие
[13:01]Экс-генпрокурор, уступивший Ельцину место в парламенте, умер в 77 лет
[12:56]Кутузовский проспект в Москве поехал в центр после ликвидации последствий ДТП
[12:47]Внесенный в базу "Миротворец" Познер не считает себя "врагом Украины"
[12:43]От взрывов в Дзержинске пострадали 89 человек и сотня детсадов и школ

01 июня, суббота

[15:56]Четыре пострадавших при взрыве в Дзержинске находятся в тяжелом состоянии
[15:48]Прихожанам в Сочи запретили молиться в старообрядческом храме
[14:22]Экс-главу Ивановской области обвинили в присвоении и растрате
[13:39]Цех по производству тротила в Дзержинске полностью разрушен из-за взрыва
[12:32]Создатели "Рокетмена" выступили против российской цензуры фильма
[12:23]Экс-главу Ивановской области задержали по подозрению в коррупции
[10:40]12 человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в Вирджинии
[10:24]В России вступил в силу закон об отмене роуминга
[10:20]Движение в сторону области перекрыто на Москворецком путепроводе из-за ДТП
[10:12]Четыре вагона поезда, следовавшего во Владивосток, сошли с рельсов
[08:11]Стоимость нефти Brent рухнула на 5% с начала недели
[07:55]Тёплая и солнечная погода ждёт москвичей в первый день лета

31 мая, пятница

[17:42]Человека застрелили при задержании мужчины с ножом в Братиславе
[17:33]Двоих госпитализировали после ДТП с КамАЗом под Воронежем
[17:07]Зеленский отправил главу Госпогранслужбы Украины в запас


Фото: Global Look Press
Фильтруй лучи: как правильно выбрать солнцезащитные очки
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
Как выбрать качественную рыбу – сейчас и по новому регламенту
// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу
Фото: Shutterstock
Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова
кадр из фильма "Малыш Джо"
Десять лучших фильмов Каннского кинофестиваля – 2019
Фото в статье: Shutterstock
Восемь кулинарных секретов лучших поваров мира
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета

Татьяна Навка поймала восьмикилограммового осетра

Шоу-бизнес
12:33, 03 июня 2019
sobesednik.ru

Global Look Press
Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не может проводить выходные без дела. Поэтому в это воскресенье она отправилась на рыбалку, о чем и рассказала своим подписчиками в Instagram.

В первом посте фигуристка опубликовала фото, где она стоит с удочкой у водоема, сообщив: «Изначально это начиналось так…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

На снимке в следующем посте Татьяна продемонстрировала свой улов — огромного осетра. «И вот что получилось, 8 кг», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Не все поклонники спортсменки поверили, что она могла самостоятельно вытащить такую большую рыбину. А некоторые забеспокоились, что Навка занимается браконьерством. Так что свой третий пост Татьяна посвятила вопросу защиты природы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

«Дорогие мои подписчики, особенно те замечательные люди, которые беспокоятся за нашу природу и рыбный мир, смело уверяю вас, что ни одна краснокнижная рыба не пострадала! Это не природный водоем, а искусственно созданный, где рыба специально выращивается, когда её становится слишком много, часть вылавливается. По всей России сейчас таких мест достаточно много, а рыбалка, на мой взгляд, один из самых популярных видов отдыха, к тому же очень успокаивает!» — сообщила она.

поделиться:
Global Look Press

Шоу-бизнес

Татьяна Навка поймала восьмикилограммового осетра

Читать далее >

Ксения Бородина // фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Шоу-бизнес

Бизнес и семья: рецепт баланса от Ксении Бородиной

Читать далее >

Собчак и Богомолов // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Итальянские каникулы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Читать далее >

Политика
Мэр города в Якутии добился "опровержения" пародии на себя
Экс-главу Ивановской области обвинили в присвоении и растрате
Зеленский отправил главу Госпогранслужбы Украины в запас
Российского сотрудника ООН объявили персоной нон грата в Косово
Общество
"Дно пробито": депутат перепутал игры, "пропагандирующие насилие"
В 50 регионах РФ не выполнили "майские указы" по повышению зарплат медикам
Бывшие детдомовцы устроили голодовку в Хабаровске из-за невыданного жилья
"Потенциально опасной" назвали погоду в Москве 3 июня из-за риска пожаров
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Вероятно, через месяц-другой у истории с храмом на месте сквера в Екатеринбурге еще будет продолжение. Но отношения власти и общества прежними уже не будут

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Случай с арестом Романа Удота опасен прежде всего не для правозащитников – он создает повод для уголовного преследования целого класса людей, регулярно и нагло угрожающих несогласным

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Кампанию по переходу на «цифру», в результате которой оставили людям только 20 каналов (чтобы не из чего было выбирать, кроме дешевых поделок да ток-шоу), провели недаром


Культура и ТВ
Таланты и поклонники на книжной ярмарке на Красной площади: фоторепортаж
Архстояние-2019: 321 исполнитель – архитекторы, художники, композиторы и драматурги
Внесенный в базу "Миротворец" Познер не считает себя "врагом Украины"
Создатели "Рокетмена" выступили против российской цензуры фильма
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поймала восьмикилограммового осетра
Алла Пугачева и Игорь Николаев поздравили Владимира Кузьмина и Наташу Королеву
Анастасия Волочкова: Мэр Анапы решил прославиться за счет моего имени
Гарик Сукачев объявил о туре в честь своего 60-летия: фоторепортаж

Здоровье
Трансгенный грибок уничтожил 99% москитов, вызывающих малярию
В России болезни трудовых мигрантов занесут в базу
Приятные запахи помогают избавиться от желания закурить
Опасность болезней сердца можно снизить за счет черники
Туризм
Ирина Климова: Сын отказывается со мной путешествовать
Рынок "курортного жилья" станет прозрачнее, но цены вырастут
На Бали задержали двух россиян, продававших наркотики по телефону
Лишь 10% россиян намерены поехать на летний отдых за границу
Авто
Депутат Госдумы: Техосмотр можно вообще отменить для частных лиц
ГД в третьем чтении ужесточила наказание для водителей за "пьяные" ДТП
В РФ увеличат штрафы за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерой
Стоимость полисов ОСАГО с начала года снизилась в среднем на 4%
Недвижимость
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
Налоги на недвижимость и кадастровая оценка: чтобы и волки сыты, и овцы целы
Читайте также
Действует акция!

Герман Греф // фото: Global Look Press
Греф вытянул золотую карту. На чем Сбербанк зарабатывает и на что тратит
«Зеленая роща»
В сочинском санатории Ростеха обнаружился особняк тёщи Сергея Чемезова
Фото: Global Look Press
"Работодателей вообще не интересуют знания и опыт: возраст – как приговор"
Боевики съезжались в ИГИЛ со всего мира // фото: Global Look Press
"Я сбежала из ИГИЛ". Исповедь осужденной за участие в запрещенной организации
Фото: Shutterstock
Шито-крыто на "Авито". Как обманывают на самом популярном сайте объявлений
Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Соломин:
Мы распустили власть. Закон должен быть один для всех
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
Нюта Федермессер:
Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно
Фото: Андрей Струнин
Эмир Кустурица:
Война – это жизнь
У Троицкого в «дискохранилище» десятки (или сотни?) тысяч дисков // фото: Сергей Авдуевский
Артемий Троицкий:
Нынешняя власть боится только Лёшу Навального
Владимир Кошевой // фото: Global Look Press
Владимир Кошевой:
Должна быть точка кипения. Вот во Франции дождались


София Ротару и Владимир Ивасюк // фото: архив редакции
Кто убил автора "Червоной руты" – украинские националисты или КГБ?
Иван Краско // фото автора
Алчные родственники растащили дачу Ивана Краско под Петербургом
Фото: Global Look Press
Никита Михалков доказал через суд, что его не "пожирают изнутри"
Фото в статье: автора
Сестра Муслима Магомаева боится сгореть в своем доме

фото: кадр из сериала "Папины дочки"
Лиза Арзамасова стала талисманом для сдающих ЕГЭ выпускников
Фото: Global Look Press
В Сибири урожай уберут комбайны под управлением искусственного интеллекта
Фото в статье: соцсети
Татьяна Навка покорила Антонио Бандераса: русские в Каннах-2019
Профессиональный ведьмак Арсений // фото в статье: Ольга Кузнецова
Ведьмы и ведьмаки поколения iPhone
Дом со львом изнутри
Путешествуем по России. Дом со львом